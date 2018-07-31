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Пользователи Apple рассказали про раздражающие их недостатки в iPhone

Не смотря всемирную известность американской компании, устройства, выпускаемые ею, далеко не так идеальны, как пытается их представить производитель. Присутствуют недостатки во многих моделях смартфонов, и это не зависит от поколения выпуска.

Собранные экспертами официальные данные, указывают на то, что iPhone часто вызывает недовольство пользователей в направлении потери радиосигнала, случалось это, когда аппарат находился в левой руке владельца. При этом сами разработчики, дали этому недостатку название - death grip, который со временем исправили, проведя полную трансформацию антенны.

Так же, отмечена, как существенный недостаток у смартфонов, непрочность моделей iPhone 6 и 6 Plus, которые гнулись легко даже при незначительном нажатии. От покупателей, в прямом смысле слова, «сыпались» жалобы представителям компании, особенно по поводу того, что гаджеты прогибались после ношения их в заднем кармане.

Apple были учтены замечания, следующие, запущенные в продажу аппараты, уже сделали с применением более прочного сплава. Причем требовательные покупатели раскритиковали даже известный флагман iPhone X. Не понравилось им отсутствие сканера отпечатков пальцев. Помимо прочего, отмечены еще одни проблемы с устройствами «яблочной» компании, особо отмечается отсутствие уже привычных для всех разъемов для 2-х SIM-карт, а так же поддержки microSD.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:53
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