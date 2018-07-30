Астрономы наблюдают результаты столкновения двух звезд, произошедшее 300 лет назад

Спустя примерно 348 лет после этого события международная группа астрономов, использующая антенны большого массива Atacama (ALMA) и радиотелескопы NOEMA, изучила остатки этого взрывного звездного слияния, известного как CK Vulpeculae (CK Vul ), и обнаружила четкую и убедительную подпись радиоактивной версии алюминия (26Al, атом с 13 протонами и 13 нейтронами), связанный с атомами фтора, образуя монофторид 26-алюминия (26AlF).Это первая молекула, несущая неустойчивый радиоизотоп, обнаруженная вне нашей Солнечной системы. Нестабильные изотопы имеют избыток ядерной энергии и в конечном итоге распадаются в стабильную, менее радиоактивную форму. В этом случае 26-алюминий (26Al) распадается на 26-магний (26Mg).«Первое твердое обнаружение такого рода радиоактивной молекулы является важной вехой в нашем исследовании прохладной молекулярной вселенной», - сказал Томаш Каминьски, астроном с Гарвардско-Смитсоновским центром астрофизики в Кембридже.Исследователи обнаружили уникальную спектральную подпись этих молекул в обломках, окружающих CK Vul, расположенной примерно в 2000 световых лет от Земли. Поскольку эти молекулы вращаются и падают в пространстве, они излучают отличительный отпечаток миллиметрового света, процесс, известный как «вращательный переход».Наблюдение этого конкретного изотополога дает свежие сведения о процессе слияния, создавшего CK Vul. Это также демонстрирует, что глубокие, плотные внутренние слои звезды, где тяжелые элементы и радиоактивные изотопы подделываются, могут быть взбиты и выброшены в космос звездными столкновениями. «Мы наблюдаем за кишками звезды, разорванной три столетия назад столкновением. И это очень круто», - заметил Каминьски.Астрономы также определили, что две звезды, которые слились, были относительно низкой массой, причем одна из них была красной гигантской звездой с массой где-то между 0,8 и 2,5 раза больше, чем у нашего Солнца.