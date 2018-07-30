Астрономы наблюдают результаты столкновения двух звезд, произошедшее 300 лет назад
Когда сталкиваются две звезды, похожие на Солнце, результатом может быть впечатляющий взрыв и образование совершенно новой звезды. Одно из таких событий было замечено с Земли в 1670 году. Оно показалось астрономам яркой красной «новой звездой». Несмотря на то, что он был впервые видимым невооруженным глазом, этот всплеск космического света быстро исчез, и для его исследования требуются мощные телескопы, чтобы увидеть остатки этого слияния: тусклую центральную звезду, окруженную ореолом светящегося материала, вытекающего из него.
Спустя примерно 348 лет после этого события международная группа астрономов, использующая антенны большого массива Atacama (ALMA) и радиотелескопы NOEMA, изучила остатки этого взрывного звездного слияния, известного как CK Vulpeculae (CK Vul ), и обнаружила четкую и убедительную подпись радиоактивной версии алюминия (26Al, атом с 13 протонами и 13 нейтронами), связанный с атомами фтора, образуя монофторид 26-алюминия (26AlF).
Это первая молекула, несущая неустойчивый радиоизотоп, обнаруженная вне нашей Солнечной системы. Нестабильные изотопы имеют избыток ядерной энергии и в конечном итоге распадаются в стабильную, менее радиоактивную форму. В этом случае 26-алюминий (26Al) распадается на 26-магний (26Mg).
«Первое твердое обнаружение такого рода радиоактивной молекулы является важной вехой в нашем исследовании прохладной молекулярной вселенной», - сказал Томаш Каминьски, астроном с Гарвардско-Смитсоновским центром астрофизики в Кембридже.
Исследователи обнаружили уникальную спектральную подпись этих молекул в обломках, окружающих CK Vul, расположенной примерно в 2000 световых лет от Земли. Поскольку эти молекулы вращаются и падают в пространстве, они излучают отличительный отпечаток миллиметрового света, процесс, известный как «вращательный переход».
Наблюдение этого конкретного изотополога дает свежие сведения о процессе слияния, создавшего CK Vul. Это также демонстрирует, что глубокие, плотные внутренние слои звезды, где тяжелые элементы и радиоактивные изотопы подделываются, могут быть взбиты и выброшены в космос звездными столкновениями. «Мы наблюдаем за кишками звезды, разорванной три столетия назад столкновением. И это очень круто», - заметил Каминьски.
Астрономы также определили, что две звезды, которые слились, были относительно низкой массой, причем одна из них была красной гигантской звездой с массой где-то между 0,8 и 2,5 раза больше, чем у нашего Солнца.