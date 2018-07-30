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Астрономы наблюдают результаты столкновения двух звезд, произошедшее 300 лет назад

Когда сталкиваются две звезды, похожие на Солнце, результатом может быть впечатляющий взрыв и образование совершенно новой звезды. Одно из таких событий было замечено с Земли в 1670 году. Оно показалось астрономам яркой красной «новой звездой». Несмотря на то, что он был впервые видимым невооруженным глазом, этот всплеск космического света быстро исчез, и для его исследования требуются мощные телескопы, чтобы увидеть остатки этого слияния: тусклую центральную звезду, окруженную ореолом светящегося материала, вытекающего из него.

Астрономы наблюдают результаты столкновения двух звезд, произошедшее 300 лет назад


Спустя примерно 348 лет после этого события международная группа астрономов, использующая антенны большого массива Atacama (ALMA) и радиотелескопы NOEMA, изучила остатки этого взрывного звездного слияния, известного как CK Vulpeculae (CK Vul ), и обнаружила четкую и убедительную подпись радиоактивной версии алюминия (26Al, атом с 13 протонами и 13 нейтронами), связанный с атомами фтора, образуя монофторид 26-алюминия (26AlF).

Это первая молекула, несущая неустойчивый радиоизотоп, обнаруженная вне нашей Солнечной системы. Нестабильные изотопы имеют избыток ядерной энергии и в конечном итоге распадаются в стабильную, менее радиоактивную форму. В этом случае 26-алюминий (26Al) распадается на 26-магний (26Mg).

Астрономы наблюдают результаты столкновения двух звезд, произошедшее 300 лет назад


«Первое твердое обнаружение такого рода радиоактивной молекулы является важной вехой в нашем исследовании прохладной молекулярной вселенной», - сказал Томаш Каминьски, астроном с Гарвардско-Смитсоновским центром астрофизики в Кембридже.

Исследователи обнаружили уникальную спектральную подпись этих молекул в обломках, окружающих CK Vul, расположенной примерно в 2000 световых лет от Земли. Поскольку эти молекулы вращаются и падают в пространстве, они излучают отличительный отпечаток миллиметрового света, процесс, известный как «вращательный переход».

Наблюдение этого конкретного изотополога дает свежие сведения о процессе слияния, создавшего CK Vul. Это также демонстрирует, что глубокие, плотные внутренние слои звезды, где тяжелые элементы и радиоактивные изотопы подделываются, могут быть взбиты и выброшены в космос звездными столкновениями. «Мы наблюдаем за кишками звезды, разорванной три столетия назад столкновением. И это очень круто», - заметил Каминьски.

Астрономы также определили, что две звезды, которые слились, были относительно низкой массой, причем одна из них была красной гигантской звездой с массой где-то между 0,8 и 2,5 раза больше, чем у нашего Солнца.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 20:20
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