Ученые нашли уникальное отличие Homo sapiens от других видов гомининов

Учеными Института Макса Планка и Мичиганским университетом были проведены исследования того, что значит «человек», дабы попытаться раскрыть самые ранние материальные следы «искусства», «языка» или технологических разработок в понимании того, что делает наш вид экологически уникальным. В отличие от предков и современных родственников, вид Homo sapiens не только колонизировал множество сложных условий, включая пустыни, тропические леса, высотные условия и палеоарктику, но также специализировался на адаптации к некоторым из этих крайностей.Хотя все гоминины, составляющие род Homo, часто называют «человеческими» в академических и общественных кругах, эта эволюционная группа, появившаяся в Африке около 3 миллионов лет назад, очень разнообразна. Некоторые члены рода Homo (а именно Homo erectus) отправились в Испанию, Грузию, Китай и Индонезию 1 миллион лет назад. Утверждалось, что Homo erectus и «Hobbit», или Homo floresiensis, использовали влажные, ресурсно-ограниченные места обитания тропических лесов в Юго-Восточной Азии от 1 миллиона лет назад до 100 000 и 50 000 лет назад, соответственно. Однако авторы не нашли достоверных доказательств этого.Утверждалось также, что наши ближайшие родственники гомининов, Homo Neanderthalensis - или неандертальцы - были специализированы на занятии высокой широты Евразии между 250 000 и 40 000 лет назад. Тем не менее обзор доказательств заставил авторов снова сделать вывод о том, что неандертальцы в основном использовали разнообразие лесных и лугопастбищных мест обитания и охотились на разнообразие животных от северной Евразии до Средиземного моря.В отличие от этих других членов рода Homo, наш вид - Homo sapiens - расширился до нишевых высот, чем его предшественники и современники гоминина 80-50 000 лет назад, и по меньшей мере 45 000 лет назад был быстро колонизирован ряд палеоарктических условий и условий тропических лесов в Азии, Меланезии и Северной и Южной Америке.Эта экологическая способность, возможно, была поддержана обширным сотрудничеством между людьми, не являющимися родственниками плейстоцена Homo sapiens, утверждает доктор Брайан Стюарт, соавтор исследования. «Совместное использование продуктов питания, обмен на большие расстояния и ритуальные отношения позволяли бы населению адаптироваться к местным климатическим и экологическим колебаниям и вытеснять и заменять другие виды гомининов».«Как и в других определениях происхождения людей, проблемы сохранения также затрудняют точное определение происхождения людей как экологических пионеров. Однако экологическая перспектива происхождения и природы наших видов потенциально освещает уникальный путь Homo sapiens, поскольку он быстро стал доминировать на разных континентах и средах Земли », - заключает Робертс. Тестирование этой гипотезы должно открыть новые возможности для исследований адаптивного успеха перед лицом растущих проблем устойчивости и экологических конфликтов.