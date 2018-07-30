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Составлен ТОП-5 лучших отечественных тюнинг-проектов

Эксперты представили ТОП наилучших в РФ тюнинг-проектов, за счёт которых авто изменили до неузнаваемости свою внешность.

Составлен ТОП-5 лучших отечественных тюнинг-проектов


На первом месте оказался тюнинг-проект «K-1 Attack Рыжая». Авто построили на базе скоростной машины бренда, основанного Диком Квентански. Модель оснащается 3-литровым мотором, задним приводом. На втором месте оказалась версия ГАЗ-12 ЗИМ, разработанная в Сергиевом Посаде. Для авто архитектурой послужила версия BMW 745li E66. Дизайн подобен российскому ретромобилю. Авто оснащается 4,5-литровым мотором на 333 л.с., работающим вместе с АКПП, задним приводом. Тройку ТОП замыкает ЗИЛ-130 by DRBroman’s place. Данный пикап собрали из различных авто, оснастили 8,1-литровым мотором VORTEC 8100 496 cid, работающим вместе с автоматом ALLINSON 1000.

ТОП-5 включает Honda Crosstour, а также хот-род Street-Rod Победа V8. В свою очередь первый переоборудовали в ГАЗ-М-20 в Набережных Челнах. Авто получило пересмотренные фары, измененный обвес, переработанные бампера советской «Победы». Моторный отсек включает 2,4-литровый бензиновый мотор на 194 л.с., работающий с переднеприводным механизмом. Второе авто оснастили 8,2-литровым двигателем на 800 л.с., а также задним приводом.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:00
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