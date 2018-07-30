АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Странный пират: Уильям Дампир трижды совершил кругосветное путешествие и сделал много научных открытий
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Исследователи раскрыли 160-летнюю тайну о происхождении скелетов

Ученые из Манчестерского и Бристольского университетов использовали мощные рентгеновские лучи, чтобы заглянуть внутрь скелетов некоторых из самых старых предков позвоночных, раскрыв 160-летнюю тайну о происхождении наших скелетов.
Исследователи раскрыли 160-летнюю тайну о происхождении скелетов


У живых позвоночных скелеты состоят из четырех разных типов тканей: кости и хряща (основные ткани человеческого скелета), дентина и эмали (ткани зубов). Данные ткани уникальны, потому что становятся минерализованными по мере развития, обеспечивая прочность и жесткость скелета.

Доказательства ранней эволюции наших скелетов можно найти в группе ископаемых рыб, гетеростраканах, которые жили более 400 миллионов лет назад. Данные рыбы – одни из самых старых позвоночных с минерализованным скелетом, которые когда-либо были обнаружены. Ученые давно пытались выяснить, из каких тканей созданы скелеты гетеростраканов.

В настоящее время группа исследователей из Манчестерского университета, Бристольского университета и Института Пола Шеррера, Швейцария, подробно изучила скелеты гетеростракана с использованием синхронной томографии: специального типа КТ-сканирования, применяющего высокоэнергетические рентгеновские лучи. Используя эту технику, команда идентифицировала «таинственную» ткань.

Ведущий исследователь доктор Джозеф Китинг из Экологической школы Манчестера объяснил: «Скелеты гетеростраканов состоят из действительно странной ткани, называемой аспидин. Она представляет собой пересечение крошечных трубок, и не похожа ни на одну из тканей, обнаруженных у современных позвоночных. В течение 160 лет ученые задавались вопросом, является ли аспидин переходным этапом в эволюции минерализованных тканей».

Результаты исследования, опубликованного в «Nature Ecology and Evolution», показывают, что крошечные трубки – это пустоты, в которых первоначально размещались пучки волокон коллагена.

Полученные данные позволили доктору Китингу исключить все ошибочные гипотезы и признать справедливость одной: аспидин – это самое раннее свидетельство существования кости в летописи окаменелостей.

Соавтор исследования, профессор Фил Донохью из Университета Бристоля, заключает: «Результаты проведенной работы меняют наш взгляд на эволюцию скелета. Аспидин считался предшественником минерализованных тканей позвоночных. Мы же выяснили, что это, по сути, тип кости, резвившейся миллионы лет назад».
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 18:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кредитная карта с двойным кэшбэком – продукт
Ученые нашли уникальное отличие Homo sapiens от
«Все включено» - выгодная зарплатная карта
Бывшая жена Кирилла Сафонова умерла в 42 года от
Исследователи раскрыли 160-летнюю тайну о
Врач-диетолог назвал напрасным и вредным занятием
Обновленный лифтбек LADA Granta показали на фото
«Битва за Бузову»: Нашумевший телепроект стартует
Кроссовер Honda HR-V лишился ручной коробки
Volvo и Geely показали фотографии нового
Исследователи раскрыли роль длинной некодирующей
Чартеры в Тунис могут быть отменены из-за
Nissan и Nismo представили обновленную вариацию
Петербургский завод Hyundai возобновляет работу
Кроссовер FAW D60 доберётся до России осенью
Обновлённый седан Peugeot 408 показали на первых
Эксперты продемонстрировали успехи нейроинженерии
В сети опубликованы первые изображение нового
Хейтеры выяснили, с помощью какого приложения
Стали известны подробности помолвки Диего Марадоны
Джастин Бибер отказался подписывать брачный
На немецком телевидении был замечен таинственный
Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что
Путин освободил от взносов на капремонт семьи с
«Дряблые ноги, вялая грудь»: Лена Миро
В первом полугодии продажи LADA Largus
В Алжире нашли скелет слона, который жил три
Муж Ани Лорак развлекался с неизвестной брюнеткой
В Сочи на пожаре погибли восемь гастарбайтеров из
Декольте Веры Брежневой и триумф Вахтанга
Просмотреть все новости