Исследователи раскрыли 160-летнюю тайну о происхождении скелетов

У живых позвоночных скелеты состоят из четырех разных типов тканей: кости и хряща (основные ткани человеческого скелета), дентина и эмали (ткани зубов). Данные ткани уникальны, потому что становятся минерализованными по мере развития, обеспечивая прочность и жесткость скелета.Доказательства ранней эволюции наших скелетов можно найти в группе ископаемых рыб, гетеростраканах, которые жили более 400 миллионов лет назад. Данные рыбы – одни из самых старых позвоночных с минерализованным скелетом, которые когда-либо были обнаружены. Ученые давно пытались выяснить, из каких тканей созданы скелеты гетеростраканов.В настоящее время группа исследователей из Манчестерского университета, Бристольского университета и Института Пола Шеррера, Швейцария, подробно изучила скелеты гетеростракана с использованием синхронной томографии: специального типа КТ-сканирования, применяющего высокоэнергетические рентгеновские лучи. Используя эту технику, команда идентифицировала «таинственную» ткань.Ведущий исследователь доктор Джозеф Китинг из Экологической школы Манчестера объяснил: «Скелеты гетеростраканов состоят из действительно странной ткани, называемой аспидин. Она представляет собой пересечение крошечных трубок, и не похожа ни на одну из тканей, обнаруженных у современных позвоночных. В течение 160 лет ученые задавались вопросом, является ли аспидин переходным этапом в эволюции минерализованных тканей».Результаты исследования, опубликованного в «Nature Ecology and Evolution», показывают, что крошечные трубки – это пустоты, в которых первоначально размещались пучки волокон коллагена.Полученные данные позволили доктору Китингу исключить все ошибочные гипотезы и признать справедливость одной: аспидин – это самое раннее свидетельство существования кости в летописи окаменелостей.Соавтор исследования, профессор Фил Донохью из Университета Бристоля, заключает: «Результаты проведенной работы меняют наш взгляд на эволюцию скелета. Аспидин считался предшественником минерализованных тканей позвоночных. Мы же выяснили, что это, по сути, тип кости, резвившейся миллионы лет назад».