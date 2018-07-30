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Петербургский завод Hyundai возобновляет работу после летнего отпуска

В питерском подразделении корейской компании Hyundai вновь приступают к активному этапу работы после недавнего корпоративного отпуска, который прошел в период с 16 июля по 29 июля.

Напомним, что за первую половину текущего года на территории завода в северной столице выпущено более 121 тысяч новых машин, тогда как годом ранее на этом же предприятии выпустили на 7 процентов автомобилей меньше. Достичь положительного результата удалось первостепенно благодаря улучшенному технологическому процессу и перераспределению сил. Таким образом, конвейер увеличился в работе до 44 автомобилей в час, что еще совсем недавно казалось невозможным.

Петербургский завод Hyundai возобновляет работу после летнего отпуска


Всего за сутки в Санкт-Петербурге выпускают около 950 автомобилей. Данный показатель позволил корейскому предприятию занять второе место среди всех автомобильных площадок на территории России. В настоящее время на российском предприятии активно занимаются выпуском таких актуальных моделей автомобилей, как Hyundai Solaris, Creta, KIA Rio и Rio X-Line. Не исключено, что в ближайшее время этот список будет расширен и покупателям предложат остальные серии популярного корейского бренда.
 
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Добавил: maxran Сегодня, 17:45
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