Петербургский завод Hyundai возобновляет работу после летнего отпуска

Напомним, что за первую половину текущего года на территории завода в северной столице выпущено более 121 тысяч новых машин, тогда как годом ранее на этом же предприятии выпустили на 7 процентов автомобилей меньше. Достичь положительного результата удалось первостепенно благодаря улучшенному технологическому процессу и перераспределению сил. Таким образом, конвейер увеличился в работе до 44 автомобилей в час, что еще совсем недавно казалось невозможным.Всего за сутки в Санкт-Петербурге выпускают около 950 автомобилей. Данный показатель позволил корейскому предприятию занять второе место среди всех автомобильных площадок на территории России. В настоящее время на российском предприятии активно занимаются выпуском таких актуальных моделей автомобилей, как Hyundai Solaris, Creta, KIA Rio и Rio X-Line. Не исключено, что в ближайшее время этот список будет расширен и покупателям предложат остальные серии популярного корейского бренда.