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Кроссовер FAW D60 доберётся до России осенью

Китайская автомобильная компания получила ОТТС на новейшую модель кроссовера D60. Таким образом, уже к сентябрю нынешнего года на территории России стартуют продажи данной модели. Однако еще в августе в ходе Московского автомобильного салона состоится официальная презентация новинки.

Примечательно, еще в 2016 году в Росстате уже публиковали данные по поводу данной модели, тогда как предполагалось, что автомобиль получит в России 1,5-литровый двигатель на 99 лошадиных сил и 5-ступенчатую механическую трансмиссию. Но в актуальных документах следует, что новая модификация получит двигатель 106 л.с., тогда как и с трансмиссией ситуация остается неизвестной. Вполне возможно, что разработчики используют более новую модель КПП для покупателей в России.

Кроссовер FAW D60 доберётся до России осенью


Напомним, что в Поднебесной кроссовер D60 продается с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л.с. Кроме того, покупатели могут также выбрать более производительную модификацию, подразумевающую 139-сильный двигатель. Несмотря на пожелания автолюбителей, до сих пор отсутствуют модификации с дизельными двигателями и системой полного привода. Остается ожидать точных данных о версиях кроссовера, который пополнит ряд иномарок на территории России.
 
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Добавил: maxran Сегодня, 17:38
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