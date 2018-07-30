АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Странный пират: Уильям Дампир трижды совершил кругосветное путешествие и сделал много научных открытий
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Исследователи раскрыли роль длинной некодирующей РНК в развитии жировой болезни печени

Ученые из Университета Мичигана раскрыли потенциально новую роль длинной некодирующей РНК при ожирении и безалкогольной жировой болезни печени – накопление слишком большого количества жира в печени, что поражает примерно 64 миллиона американцев и увеличивает риск возникновения цирроза и отказа печени.
Исследователи раскрыли роль длинной некодирующей РНК в развитии жировой болезни печени


Исследователи идентифицировали специфический тип длинной некодирующей РНК (также называемой lncRNA), которая увеличивает накопление жира в печени и усугубляет жировое заболевание печени. Результаты опубликованы 30 июля в «Nature Communications».

В отличие от кодирующей РНК, которая использует инструкции ДНК для создания белков, lncRNA, по-видимому, не кодирует какие-либо конкретные белки.

«Это первое сенсационное исследование модели lncRNA, проведенное на животных в области метаболической регуляции и заболеваний, – сказал старший научный сотрудник Джанди Лин, профессор исследований Университета Мичигана. – Наши результаты дают очень убедительные доказательства того, что сама lncRNA может быть доминирующим игроком в метаболизме липидов».

Лин с коллегами наблюдали повышенные уровни lncRNA, называемой Blnc1, в клетках печени мышей, которые пребывали на диете с высоким содержанием жиров. Чтобы исследовать роль Blnc1 в ожирении, эксперты использовали технологию редактирования генов CRISPR для удаления гена, который продуцирует Blnc1, но только из клеток печени, а не по всему телу.

В таких условиях контрольные мыши начали страдать ожирением и жировой болезнью печени, как и ожидалось. Мыши без Blnc1 оказались защищены от метаболических нарушений, вызванных высоким содержанием жиров, как объяснил Джанди Лин.

«Это ключ к тому, что Blnc1 играет важную роль в развитии метаболических заболеваний», – сказал Сюй-Юнь Чжао, ведущий автор исследования и специалист лаборатории Лин.

При ожирении печень усиливает процесс превращения сахара в жир. Предыдущие исследования на мышах показали, что блокирование этого пути может замедлить прогрессирование жировой болезни печени до более тяжелой и часто летальной формы, NASH (или безалкогольного стеатогепатита).

В данном исследовании ученые рассмотрели Blnc1 в качестве ключевого компонента РНК-белкового комплекса, который стимулирует превращение сахара в жир, способствуя ожирению, жирной болезни печени и NASH.

«Мы полагаем, что Blnc1 в печени не только регулирует превращение сахара в жир, но также влияет на здоровье клеток печени и прогрессию к NASH», – сказал Джанди Лин.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 18:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кредитная карта с двойным кэшбэком – продукт
Ученые нашли уникальное отличие Homo sapiens от
«Все включено» - выгодная зарплатная карта
Бывшая жена Кирилла Сафонова умерла в 42 года от
Исследователи раскрыли 160-летнюю тайну о
Врач-диетолог назвал напрасным и вредным занятием
Обновленный лифтбек LADA Granta показали на фото
«Битва за Бузову»: Нашумевший телепроект стартует
Кроссовер Honda HR-V лишился ручной коробки
Volvo и Geely показали фотографии нового
Исследователи раскрыли роль длинной некодирующей
Чартеры в Тунис могут быть отменены из-за
Nissan и Nismo представили обновленную вариацию
Петербургский завод Hyundai возобновляет работу
Кроссовер FAW D60 доберётся до России осенью
Обновлённый седан Peugeot 408 показали на первых
Эксперты продемонстрировали успехи нейроинженерии
В сети опубликованы первые изображение нового
Хейтеры выяснили, с помощью какого приложения
Стали известны подробности помолвки Диего Марадоны
Джастин Бибер отказался подписывать брачный
На немецком телевидении был замечен таинственный
Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что
Путин освободил от взносов на капремонт семьи с
«Дряблые ноги, вялая грудь»: Лена Миро
В первом полугодии продажи LADA Largus
В Алжире нашли скелет слона, который жил три
Муж Ани Лорак развлекался с неизвестной брюнеткой
В Сочи на пожаре погибли восемь гастарбайтеров из
Декольте Веры Брежневой и триумф Вахтанга
Просмотреть все новости