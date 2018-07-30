Исследователи раскрыли роль длинной некодирующей РНК в развитии жировой болезни печени

Исследователи идентифицировали специфический тип длинной некодирующей РНК (также называемой lncRNA), которая увеличивает накопление жира в печени и усугубляет жировое заболевание печени. Результаты опубликованы 30 июля в «Nature Communications».В отличие от кодирующей РНК, которая использует инструкции ДНК для создания белков, lncRNA, по-видимому, не кодирует какие-либо конкретные белки.«Это первое сенсационное исследование модели lncRNA, проведенное на животных в области метаболической регуляции и заболеваний, – сказал старший научный сотрудник Джанди Лин, профессор исследований Университета Мичигана. – Наши результаты дают очень убедительные доказательства того, что сама lncRNA может быть доминирующим игроком в метаболизме липидов».Лин с коллегами наблюдали повышенные уровни lncRNA, называемой Blnc1, в клетках печени мышей, которые пребывали на диете с высоким содержанием жиров. Чтобы исследовать роль Blnc1 в ожирении, эксперты использовали технологию редактирования генов CRISPR для удаления гена, который продуцирует Blnc1, но только из клеток печени, а не по всему телу.В таких условиях контрольные мыши начали страдать ожирением и жировой болезнью печени, как и ожидалось. Мыши без Blnc1 оказались защищены от метаболических нарушений, вызванных высоким содержанием жиров, как объяснил Джанди Лин.«Это ключ к тому, что Blnc1 играет важную роль в развитии метаболических заболеваний», – сказал Сюй-Юнь Чжао, ведущий автор исследования и специалист лаборатории Лин.При ожирении печень усиливает процесс превращения сахара в жир. Предыдущие исследования на мышах показали, что блокирование этого пути может замедлить прогрессирование жировой болезни печени до более тяжелой и часто летальной формы, NASH (или безалкогольного стеатогепатита).В данном исследовании ученые рассмотрели Blnc1 в качестве ключевого компонента РНК-белкового комплекса, который стимулирует превращение сахара в жир, способствуя ожирению, жирной болезни печени и NASH.«Мы полагаем, что Blnc1 в печени не только регулирует превращение сахара в жир, но также влияет на здоровье клеток печени и прогрессию к NASH», – сказал Джанди Лин.