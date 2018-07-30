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Гамма-всплеск умирающей звезды сопровождался продолжительной обратной ударной волной

Американские астрофизики Калифорнийского университета наблюдали за коллапсом умирающей звезды, определив, что гамма-излучение от данного события закончилось всего через 7 секунд после взрыва, однако свечение и обратная ударная волна наблюдались еще несколько часов после события, пишет Astrophysical Journal.

Гамма-всплеск умирающей звезды сопровождался продолжительной обратной ударной волной


Звезда, расположенная на расстоянии 2 млрд св.л. от Земли, коллапсировала, оставив после себя непродолжительное гамма-излучение, направленное в сторону нашей планеты. Впрочем, рассмотреть результаты взрыва звезды на длинноволновых диапазонах можно было несколько недель.

Кроме того, после коллапса звезды образовалась обратная ударная волна, наблюдавшаяся несколько часов, хотя астрофизики планировали фиксировать гамма-всплеск всего несколько секунд. Ранее ученым не удавалось рассмотреть волну, образуемую при коллапсе светила, когда джеты врезаются в газовое облако, расположенное вокруг звезды.
 
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Наука / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:15
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