Гамма-всплеск умирающей звезды сопровождался продолжительной обратной ударной волной

Звезда, расположенная на расстоянии 2 млрд св.л. от Земли, коллапсировала, оставив после себя непродолжительное гамма-излучение, направленное в сторону нашей планеты. Впрочем, рассмотреть результаты взрыва звезды на длинноволновых диапазонах можно было несколько недель.Кроме того, после коллапса звезды образовалась обратная ударная волна, наблюдавшаяся несколько часов, хотя астрофизики планировали фиксировать гамма-всплеск всего несколько секунд. Ранее ученым не удавалось рассмотреть волну, образуемую при коллапсе светила, когда джеты врезаются в газовое облако, расположенное вокруг звезды.