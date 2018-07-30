Планетологи предложили миссии к ледяным гигантам Солнечной системы

Космические аппараты к далеким планетам могут быть запущены уже в ближайшее десятилетие. Ранее Уран и Нептун посещал только зонд Voyager 2, пролетавший мимо ледяных планет в 1986 г. и 1989 г. Ледяные гиганты не обладают твердой поверхностью, как каменистые Меркурий, Венера и Марс, однако и газа в их атмосфере не наблюдается, как, например, у Юпитера и Сатурна.Два соседних небесных тела состоят изо льда, который при давлении приобретает самые причудливые формы. Согласно замыслу авторов проекта, один зонд направят к Урану, исследуя его магнитосферу, а второй зонд будет курсировать на орбите Нептуна, детально рассмотрев планету и ее окружение, в том числе спутник Тритон.