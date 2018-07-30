Ученые использовали наночастицы серебра для реакций окисления спиртов

Ученые определили способность катализаторов на основе наночастиц серебра, участвовать в реакциях жидкофазного окисления спиртов. Благодаря такому подходу, предоставляется шанс организации процесса производства не только как более экологически безопасного, но и экономически выгодного.При сравнении с традиционным методами высокотемпературных газофазных окислений, данный процесс, только в условиях жидкой фазы, считается самым экологичным. Эффект достигнут в условиях пониженных температурных режимов, где не происходит образование продуктов полного окисления. Новые эксперименты, связанные с поиском альтернатив для существующих привычных способов проведения работ, ученые провели с применением возможностей наночастиц серебра.В результате удалось доказать, что подобными катализаторами на основе серебра, можно изменить многие процессы в промышленности. Для примера организовали окисление октанола, а затем бетулина. Их производные выступают в роли ценных продуктов, как для химической и косметической, так и фармакологической промышленности. Как очередное достоинство наносеребрянных катализаторов, участвующих в жидкофазном окислении, представлено фактом возможности повторного использования в производстве, после завершения всех процессов выделения и регенерации.