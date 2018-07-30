Смерть близких, убийства и неудачи в личной жизни: 5 звезд «КВНа» с трагическими судьбами

«Я как-то разговаривала с мамой на кухне, спрашивала ее, боится ли она смерти, она ответила: «Нет, я знаю, кто меня там будет встречать». Она очень скучала по своим ребятам, по сыновьям», - рассказывала Светлана Пермякова в эфире телепрограммы «Секрет на миллион».

«Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил ножом его в ногу, так же как ударили Дениса Тена. Его отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти. Он потерял много крови», - рассказывает близкий друг Алимбаева.

«Моей Машеньки больше нет. 25 июня, ее не стало. На пешеходном переходе в Туапсе, у меня на глазах, ее сбила машина. Я не верю, что все это реально происходит. С дочкой все в порядке, она была у меня на руках. Берегите близких, цените каждую секунду. Все может закончиться в любой момент», - написал Егор у себя на страничке в социальной сети Инстаграм спустя несколько дней после смерти супруги.

« Мы ничего не можем сказать. Это случилось сегодня в 4 часа утра, никаких версий нет, даже записки посмертной не нашли. Единственное, что я хотел бы – это воздержаться от лживых версий. У человека было все было нормально, творчество, работа. Он был женат, относительно недавно женился», - сообщил Сослан Плиев – директор североосетинского театра «КВН».

«В ночь на 11 апреля после судейства финальной игры КВН в КубГАУ талантливый ведущий и игрок КВН, наш выпускник Андрей Жмакин ушел из жизни из-за сердечной недостаточности. Ему было 24 года. Выражаем искренние соболезнования жене, дочери, родным и близким. Светлая память тебе, Андрей», - рассказывает представитель Кубанского аграрного университета.

Довольно часто можно услышать от Светланы Пермяковой, что смерть всегда ходит возле ее семьи. Многие преданные поклонники знаменитости понимают о чем говорит их любимица, ведь если взглянуть на биографию 46-летней звезды, все стает на свои места.Маловероятно, что родители Светланы могли даже предположить, что их наследница станет актрисой. Как бы то ни было, но многие хорошо понимали, видя участие Пермяковой в «КВН» с командой «Парма», что ее ждет невероятное будущее.Тем не менее, в далеком 1971 году, как оказалось, рождение будущей звезды и вовсе стояло под вопросом. Известно, что мама Светланы потеряла сына, которого убило ударом тока. Именно эта страшная трагедия вселила в мать Пермяковой сомнения и она, будучи уже беременной юмористкой, хотела сделать аборт. Однако в итоге они с супругом решили дать малышке шанс на жизнь.Нужно сказать, что Светлана тут же стала любимицей в своем семействе, ведь до нее в нем родилось три мальчика. Впрочем смерть не отступала от Пермяковых. В возрасте 25-ти лет от заболевания сердца умирает средний брат юмористки, а старший покинул мир живых немного не дожив до 50-летия.Саму знаменитость также всю жизнь просто-таки преследовали неудачи. Мало кому не известно, что Светлана очень хотела познать счастье материнства. В один момент она даже приняла необдуманное и довольно глупое решение и стала супругой арт-директора одного из столичных клубов Евгения Бодрова. Мужчина имел серьезные проблемы с психикой и был ВИЧ-положительным.По словам Пермяковой, ее бывший супруг употреблял запрещенные вещества, а однажды, в порыве злости, даже накинулся на юмористку с ножом. В 2014-м году Евгений умер от СПИДа, однако Светлана по сегодняшний день благодарит экс-супруга за то, что он познакомил ее с будущим возлюбленным, от которого у нее родилась дочь Варвара.2014 год стал по особенному тяжелым для Светланы, ведь в этом году она потеряла последнего своего близкого человека – папу.На протяжении практически всей своей жизни Данияр Алимбаев считался настоящим любимцем судьбы. Звезда «КВНа» выступал в составе команды «Актобе» и воспитывал четверых наследников. В Казахстане Данияр был знаменитостью, однако все его планы на будущее были разрушены в один миг – 21 июля Алимбаева зарезали на улице в городе Актау.По словам свидетелей, юморист отдыхал в баре, когда увидел, что на улице началась драка. Сам Данияр не стал принимать участие в потасовке, но от рокового удара ножом так и смог спастись. Стоит напомнить, что всего за несколько дней до трагедии в Казахстане при похожей ситуации был убит 25-летний спортсмен Денис Тен.В один момент Егор Кирильчик решает переехать жить с супругой в Москву. Его команда «Иркутск-350» демонстрировала настолько хорошие результаты в соревнованиях между веселыми и находчивыми, что, по всей видимости, это и стало стимулом для юмориста покорить столицу России.После нескольких месяцев жесткого рабочего графика, семейство Егора решает поехать на отдых в Туапсе. Тогда никто не мог даже предположить, чем закончится поездка. 25 июня любимую жену Кирильчику насмерть сбивает автомобиль местного бизнесмена Сергея Лебедева. Страшная трагедия произошла прямо на глазах у Егора и их полуторагодовалой дочери.Уже тогда Егор Кирильчик хорошо понимал, что убийца его жены может избежать наказания, так как у бизнесмена есть не только огромные деньги, но и связи в полиции и медицинской экспертизе. Однако юморист настроен решительно и готов бороться до последнего.33-летниего Аслана Алборова невозможно было не заметить. Постоянно улыбающийся и веселый юморист всегда был душой компании. Многие поклонники звезды «КВНа» были уверены в том, что его ждет невероятное будущее.Однако вместо сцены и популярности Абрамова ожидал крупный скандал вокруг его неожиданного решения наложить на себя руки.На сегодняшний день так и не стало известно, что именно толкнуло Аслана Алборова свести счеты с жизнью.Ни для кого не является секретом, что смерть может настичь человека совершенно неожиданно. Так произошло и с Андреем Жмакиным.Довольно продолжительный период времени юморист участвовал в сборной «КВН» Кубанского государственного аграрного университета. Однако по-настоящему известным Андрей стал после того, как принял участие в известнейшем телешоу «Камеди Баттл».Как бы то ни было, но насладиться лучами славы Жмакину так и не удалось. 11 апреля 2018 года Андрей неожиданно умер от сердечной недостаточности.По словам свидетелей, юморист до смерти разговаривал по телефону, а потом резко упал и умер. У Андрея осталась 4-летняя дочь Пелагея.