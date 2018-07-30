Смерть близких, убийства и неудачи в личной жизни: 5 звезд «КВНа» с трагическими судьбами
С бывшими и нынешними игроками многими любимого «КВНа» все чаще начали происходит несчастья. Временами их жизнь заканчивается неожиданно, а порой самим юмористам приходится хоронить самых родных и близких.
Светлана Пермякова
Довольно часто можно услышать от Светланы Пермяковой, что смерть всегда ходит возле ее семьи. Многие преданные поклонники знаменитости понимают о чем говорит их любимица, ведь если взглянуть на биографию 46-летней звезды, все стает на свои места.
Маловероятно, что родители Светланы могли даже предположить, что их наследница станет актрисой. Как бы то ни было, но многие хорошо понимали, видя участие Пермяковой в «КВН» с командой «Парма», что ее ждет невероятное будущее.
Тем не менее, в далеком 1971 году, как оказалось, рождение будущей звезды и вовсе стояло под вопросом. Известно, что мама Светланы потеряла сына, которого убило ударом тока. Именно эта страшная трагедия вселила в мать Пермяковой сомнения и она, будучи уже беременной юмористкой, хотела сделать аборт. Однако в итоге они с супругом решили дать малышке шанс на жизнь.
Нужно сказать, что Светлана тут же стала любимицей в своем семействе, ведь до нее в нем родилось три мальчика. Впрочем смерть не отступала от Пермяковых. В возрасте 25-ти лет от заболевания сердца умирает средний брат юмористки, а старший покинул мир живых немного не дожив до 50-летия.
«Я как-то разговаривала с мамой на кухне, спрашивала ее, боится ли она смерти, она ответила: «Нет, я знаю, кто меня там будет встречать». Она очень скучала по своим ребятам, по сыновьям», - рассказывала Светлана Пермякова в эфире телепрограммы «Секрет на миллион».
Саму знаменитость также всю жизнь просто-таки преследовали неудачи. Мало кому не известно, что Светлана очень хотела познать счастье материнства. В один момент она даже приняла необдуманное и довольно глупое решение и стала супругой арт-директора одного из столичных клубов Евгения Бодрова. Мужчина имел серьезные проблемы с психикой и был ВИЧ-положительным.
По словам Пермяковой, ее бывший супруг употреблял запрещенные вещества, а однажды, в порыве злости, даже накинулся на юмористку с ножом. В 2014-м году Евгений умер от СПИДа, однако Светлана по сегодняшний день благодарит экс-супруга за то, что он познакомил ее с будущим возлюбленным, от которого у нее родилась дочь Варвара.
2014 год стал по особенному тяжелым для Светланы, ведь в этом году она потеряла последнего своего близкого человека – папу.
Данияр Алимбаев
На протяжении практически всей своей жизни Данияр Алимбаев считался настоящим любимцем судьбы. Звезда «КВНа» выступал в составе команды «Актобе» и воспитывал четверых наследников. В Казахстане Данияр был знаменитостью, однако все его планы на будущее были разрушены в один миг – 21 июля Алимбаева зарезали на улице в городе Актау.
По словам свидетелей, юморист отдыхал в баре, когда увидел, что на улице началась драка. Сам Данияр не стал принимать участие в потасовке, но от рокового удара ножом так и смог спастись. Стоит напомнить, что всего за несколько дней до трагедии в Казахстане при похожей ситуации был убит 25-летний спортсмен Денис Тен.
«Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил ножом его в ногу, так же как ударили Дениса Тена. Его отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти. Он потерял много крови», - рассказывает близкий друг Алимбаева.
Егор Кирильчик
В один момент Егор Кирильчик решает переехать жить с супругой в Москву. Его команда «Иркутск-350» демонстрировала настолько хорошие результаты в соревнованиях между веселыми и находчивыми, что, по всей видимости, это и стало стимулом для юмориста покорить столицу России.
После нескольких месяцев жесткого рабочего графика, семейство Егора решает поехать на отдых в Туапсе. Тогда никто не мог даже предположить, чем закончится поездка. 25 июня любимую жену Кирильчику насмерть сбивает автомобиль местного бизнесмена Сергея Лебедева. Страшная трагедия произошла прямо на глазах у Егора и их полуторагодовалой дочери.
«Моей Машеньки больше нет. 25 июня, ее не стало. На пешеходном переходе в Туапсе, у меня на глазах, ее сбила машина. Я не верю, что все это реально происходит. С дочкой все в порядке, она была у меня на руках. Берегите близких, цените каждую секунду. Все может закончиться в любой момент», - написал Егор у себя на страничке в социальной сети Инстаграм спустя несколько дней после смерти супруги.
Уже тогда Егор Кирильчик хорошо понимал, что убийца его жены может избежать наказания, так как у бизнесмена есть не только огромные деньги, но и связи в полиции и медицинской экспертизе. Однако юморист настроен решительно и готов бороться до последнего.
Аслан Алборов
33-летниего Аслана Алборова невозможно было не заметить. Постоянно улыбающийся и веселый юморист всегда был душой компании. Многие поклонники звезды «КВНа» были уверены в том, что его ждет невероятное будущее.
Однако вместо сцены и популярности Абрамова ожидал крупный скандал вокруг его неожиданного решения наложить на себя руки.
« Мы ничего не можем сказать. Это случилось сегодня в 4 часа утра, никаких версий нет, даже записки посмертной не нашли. Единственное, что я хотел бы – это воздержаться от лживых версий. У человека было все было нормально, творчество, работа. Он был женат, относительно недавно женился», - сообщил Сослан Плиев – директор североосетинского театра «КВН».
На сегодняшний день так и не стало известно, что именно толкнуло Аслана Алборова свести счеты с жизнью.
Андрей Жмакин
Ни для кого не является секретом, что смерть может настичь человека совершенно неожиданно. Так произошло и с Андреем Жмакиным.
Довольно продолжительный период времени юморист участвовал в сборной «КВН» Кубанского государственного аграрного университета. Однако по-настоящему известным Андрей стал после того, как принял участие в известнейшем телешоу «Камеди Баттл».
Как бы то ни было, но насладиться лучами славы Жмакину так и не удалось. 11 апреля 2018 года Андрей неожиданно умер от сердечной недостаточности.
«В ночь на 11 апреля после судейства финальной игры КВН в КубГАУ талантливый ведущий и игрок КВН, наш выпускник Андрей Жмакин ушел из жизни из-за сердечной недостаточности. Ему было 24 года. Выражаем искренние соболезнования жене, дочери, родным и близким. Светлая память тебе, Андрей», - рассказывает представитель Кубанского аграрного университета.
По словам свидетелей, юморист до смерти разговаривал по телефону, а потом резко упал и умер. У Андрея осталась 4-летняя дочь Пелагея.