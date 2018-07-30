Юлию Барановскую перепутали со звездой сериала «Секс в большом городе»
В социальных сетях телеведущая Юлия Барановская рассказала о забавном инциденте, который произошёл с ней на фестивале «Жара». Один из журналистов перепутал Барановскую с актрисой Сарой Джессикой Паркер, снявшейся в сериале «Секс в большом городе».
Юлия Барановская призналась, что такое заявление её очень удивило. Телеведущая также рассказала, что является большой поклонницей этого сериала и посмотрела все его эпизоды. На своей странице в Instagram Юлия Барановская опубликовала несколько фотографий с фестиваля, судя по которым подписчики пришли к выводу, что действительно российская телеведущая во внешности, чем-то похожа на американскую актрису.
Также в комментариях поклонники похвалили Юлию Барановскую за её прекрасную фигуру и за то, что она одна воспитывает троих детей. К тому же подписчики пожелали телеведущей обрести своё женское счастье.