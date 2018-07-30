Юлию Барановскую перепутали со звездой сериала «Секс в большом городе»

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 28 Июл 2018 в 10:14 PDT

Юлия Барановская призналась, что такое заявление её очень удивило. Телеведущая также рассказала, что является большой поклонницей этого сериала и посмотрела все его эпизоды. На своей странице в Instagram Юлия Барановская опубликовала несколько фотографий с фестиваля, судя по которым подписчики пришли к выводу, что действительно российская телеведущая во внешности, чем-то похожа на американскую актрису.Также в комментариях поклонники похвалили Юлию Барановскую за её прекрасную фигуру и за то, что она одна воспитывает троих детей. К тому же подписчики пожелали телеведущей обрести своё женское счастье.