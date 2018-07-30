Подписчики уверены, что Кристина Орбакайте скоро станет бабушкой

Недавно Никита Пресняков с Алёной Красновой отметили со дня свадьбы первую годовщину. Это семейное событие молодая пара решила отметить в Америке на пляжах Майами. Алёна Краснова активно пользуется социальными сетями и постоянно выкладывает новые снимки. Совсем недавно девушка публиковала фотографии, демонстрирующие её фигуру, а теперь на снимках можно рассмотреть только её лицо. Недавно на одном из снимков, пользователи рассмотрели у Алёны округлившийся животик, после чего появились слухи о том, что скоро Кристина Орбакайте станет бабушкой.Однако все домыслы опроверг Никита Пресняков, он признался, что когда это произойдёт, то он первым о своём счастье будет кричать на всю улицу. Поклонники молодой пары пришли к выводу, что супруги на самом деле мечтают о ребёнке, а это свидетельствует, что слухи о том, что Кристина Орбакайте может стать бабушкой - имеют все основания.