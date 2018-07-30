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Подписчики уверены, что Кристина Орбакайте скоро станет бабушкой

Пользователи социальных сетей выразили свою уверенность в том, что Кристина Орбакайте в скором времени станет бабушкой. Эти слухи появились после того, как жена Никиты Преснякова стала носить свободные наряды, изменив свой гардероб.

Подписчики уверены, что Кристина Орбакайте скоро станет бабушкой


Недавно Никита Пресняков с Алёной Красновой отметили со дня свадьбы первую годовщину. Это семейное событие молодая пара решила отметить в Америке на пляжах Майами. Алёна Краснова активно пользуется социальными сетями и постоянно выкладывает новые снимки. Совсем недавно девушка публиковала фотографии, демонстрирующие её фигуру, а теперь на снимках можно рассмотреть только её лицо. Недавно на одном из снимков, пользователи рассмотрели у Алёны округлившийся животик, после чего появились слухи о том, что скоро Кристина Орбакайте станет бабушкой.

Однако все домыслы опроверг Никита Пресняков, он признался, что когда это произойдёт, то он первым о своём счастье будет кричать на всю улицу. Поклонники молодой пары пришли к выводу, что супруги на самом деле мечтают о ребёнке, а это свидетельствует, что слухи о том, что Кристина Орбакайте может стать бабушкой - имеют все основания.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:15
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