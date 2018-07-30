Компания NEC готовит планшет VersaPro VU с аппаратной платформой Intel Gemini Lake

Планшет VersaPro VU оснащен 10,1-дюйомвым экраном с разрешением 1920 × 1200 пикселей. Управлять тачскрином можно с помощью пальцев рук и специального пера. В качестве процессора выступает Intel Celeron N4100 с четырьмя ядрами, частота работы которых 1,1-2,4 ГГц. За графику отвечает модуль Intel UHD Graphics 600.Объем памяти составляет 4 гигабайта, а в качестве ПЗУ предлагается накопитель eMMC с объемом 64 или 128 гигабайт в зависимости от модификации. Помимо этого стоит выделить камеры на 2 и 5 мегапикселей. Также имеются опции Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, LTE и порты USB 3.0 Type-A и USB 3.0 Tуpe-C. Заряда аккумулятора хватит на 13 часов беспрерывной работы.