АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Инквизиция сожгла Джордано Бруно из-за знания секретных документов Мусейона
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Французскую звезду Катрин Денев наградили в Ессентуках шубой

Французскую звезду Катрин Денев наградили в Ессентуках шубой. Знаменитость прибыла на закрытие кинофестиваля «Хрустальный источник», где была лично встречена президентом мероприятия Эвклидом Кюрдзидисом.

Французскую звезду Катрин Денев наградили в Ессентуках шубой

Катрин Денев стала почетной гостей на «Хрустальном источнике», где получила специальный приз «За высокое служение искусству».

Торжественная церемония проходила в концертном зале имени Шаляпина, а вели ее звезды российского кинематографа Дмитрий Харатьян и Нонна Гришаева.

Катрин Денев призналась, что ради участия в кинофестивале ей пришлось многое пережить. Но при этом француженка выразила твердое мнение, что подобные мероприятия должны объединять людей.

Кроме приза Катрин Денев получила и шубу, которую тут же примерила на себя.

Среди других гостей фестиваля была и Тамара Гвердцители, которая посвятила Катрин Денев одну из своих песен, исполненных на французском языке.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 23:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Французскую звезду Катрин Денев наградили в
Фильм «Жги» получил Гран-при кинофестиваля
Дональд Трамп может приостановить работу
Disney создаст фильм о чернокожей принцессе
Картину Константина Коровина продали с молотка за
Ученый-футуролог рассказал про порабощение
Брэд Питт снялся в «Дэдпул-2» всего за чашку кофе
64-летняя Любовь Успенская поразила подписчиков
Apple обещает проведение бесплатного ремонта
Составлен рейтинг лучших электрических и
У гекконов найдена способность к регенерации
Специалисты изучили влияние погоды на
Двухмесячная дочь Светланы Лободы не узнала её
Эксперты рекомендуют способы для предотвращения
Ученые нашли способ ускорить лечение переломов
30 июля ожидается пик активности метеорного
Медики определили самый опасный продукт для
Разработчики внедрили в голосовой помощник Google
Настя Задорожная получила травму на фестивале
«Вы меня простите, конечно..»: Ольга Бузова
Космонавт Олег Артемьев поделился снимками
Китай вывел на орбиту 33-й и 34-й спутники
Рассекречен новый внедорожник Volkswagen Teramont
Пользователи OnePlus 6 жалуются на мерцание экрана
Марию Кожевникову обвинили в пиаре на больном
LG выпустит премиальную версию смартфона V35
В Китае начал работать первый в мире отель без
«Спроси у цирка»: - Лиза Галкина смешно
«Усы Пескова проявились»: Фанатов насмешила
Черные дыры оказались гигантскими «клубками струн»
Просмотреть все новости