Французскую звезду Катрин Денев наградили в Ессентуках шубой

Катрин Денев стала почетной гостей на «Хрустальном источнике», где получила специальный приз «За высокое служение искусству».Торжественная церемония проходила в концертном зале имени Шаляпина, а вели ее звезды российского кинематографа Дмитрий Харатьян и Нонна Гришаева.Катрин Денев призналась, что ради участия в кинофестивале ей пришлось многое пережить. Но при этом француженка выразила твердое мнение, что подобные мероприятия должны объединять людей.Кроме приза Катрин Денев получила и шубу, которую тут же примерила на себя.Среди других гостей фестиваля была и Тамара Гвердцители, которая посвятила Катрин Денев одну из своих песен, исполненных на французском языке.