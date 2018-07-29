Французскую звезду Катрин Денев наградили в Ессентуках шубой
Французскую звезду Катрин Денев наградили в Ессентуках шубой. Знаменитость прибыла на закрытие кинофестиваля «Хрустальный источник», где была лично встречена президентом мероприятия Эвклидом Кюрдзидисом.
Катрин Денев стала почетной гостей на «Хрустальном источнике», где получила специальный приз «За высокое служение искусству».
Торжественная церемония проходила в концертном зале имени Шаляпина, а вели ее звезды российского кинематографа Дмитрий Харатьян и Нонна Гришаева.
Катрин Денев призналась, что ради участия в кинофестивале ей пришлось многое пережить. Но при этом француженка выразила твердое мнение, что подобные мероприятия должны объединять людей.
Кроме приза Катрин Денев получила и шубу, которую тут же примерила на себя.
Среди других гостей фестиваля была и Тамара Гвердцители, которая посвятила Катрин Денев одну из своих песен, исполненных на французском языке.