Disney создаст фильм о чернокожей принцессе

Идеи о расовом равенстве не прошли мимо всемирно известной киностудии Disney, где решили создать фильм с темнокожей принцессой в главной роли.
Новая мультипликационная лента получила название Sade от имени главной героини. По замыслу создателей, миловидная негритянка спасет целое королевство с помощью своих магических талантов.
Создание сценария легло на плечи известных профи -Линдси Рид Палмер и Ола Шокунби. Режиссурой занимается Рика Фамуйива.
Мысль о главной героине африканского происхождения пришла к руководству Disney после тщательного изучения творческих предпочтений публики. В желании разнообразить свю продукцию без потери зрительской аудитории заставляет кинематографистов идти на самые неожиданные шаги.
О дате выхода фильма пока ничего не сообщается, потому что данный проект можно еще назвать «сырым». Но тем не менее, идея руководству нравится, а значит, в скором времени в новостях можно будет услышать о начале съемочного процесса.