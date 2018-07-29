АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Инквизиция сожгла Джордано Бруно из-за знания секретных документов Мусейона
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Disney создаст фильм о чернокожей принцессе

Идеи о расовом равенстве не прошли мимо всемирно известной киностудии Disney, где решили создать фильм с темнокожей принцессой в главной роли.

Disney создаст фильм о чернокожей принцессе

Новая мультипликационная лента получила название Sade от имени главной героини. По замыслу создателей, миловидная негритянка спасет целое королевство с помощью своих магических талантов.

Создание сценария легло на плечи известных профи -Линдси Рид Палмер и Ола Шокунби. Режиссурой занимается Рика Фамуйива.

Мысль о главной героине африканского происхождения пришла к руководству Disney после тщательного изучения творческих предпочтений публики. В желании разнообразить свю продукцию без потери зрительской аудитории заставляет кинематографистов идти на самые неожиданные шаги.

О дате выхода фильма пока ничего не сообщается, потому что данный проект можно еще назвать «сырым». Но тем не менее, идея руководству нравится, а значит, в скором времени в новостях можно будет услышать о начале съемочного процесса.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 22:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Французскую звезду Катрин Денев наградили в
Фильм «Жги» получил Гран-при кинофестиваля
Дональд Трамп может приостановить работу
Disney создаст фильм о чернокожей принцессе
Картину Константина Коровина продали с молотка за
Ученый-футуролог рассказал про порабощение
Брэд Питт снялся в «Дэдпул-2» всего за чашку кофе
64-летняя Любовь Успенская поразила подписчиков
Apple обещает проведение бесплатного ремонта
Составлен рейтинг лучших электрических и
У гекконов найдена способность к регенерации
Специалисты изучили влияние погоды на
Двухмесячная дочь Светланы Лободы не узнала её
Эксперты рекомендуют способы для предотвращения
Ученые нашли способ ускорить лечение переломов
30 июля ожидается пик активности метеорного
Медики определили самый опасный продукт для
Разработчики внедрили в голосовой помощник Google
Настя Задорожная получила травму на фестивале
«Вы меня простите, конечно..»: Ольга Бузова
Космонавт Олег Артемьев поделился снимками
Китай вывел на орбиту 33-й и 34-й спутники
Рассекречен новый внедорожник Volkswagen Teramont
Пользователи OnePlus 6 жалуются на мерцание экрана
Марию Кожевникову обвинили в пиаре на больном
LG выпустит премиальную версию смартфона V35
В Китае начал работать первый в мире отель без
«Спроси у цирка»: - Лиза Галкина смешно
«Усы Пескова проявились»: Фанатов насмешила
Черные дыры оказались гигантскими «клубками струн»
Просмотреть все новости