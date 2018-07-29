Disney создаст фильм о чернокожей принцессе

Новая мультипликационная лента получила название Sade от имени главной героини. По замыслу создателей, миловидная негритянка спасет целое королевство с помощью своих магических талантов.Создание сценария легло на плечи известных профи -Линдси Рид Палмер и Ола Шокунби. Режиссурой занимается Рика Фамуйива.Мысль о главной героине африканского происхождения пришла к руководству Disney после тщательного изучения творческих предпочтений публики. В желании разнообразить свю продукцию без потери зрительской аудитории заставляет кинематографистов идти на самые неожиданные шаги.О дате выхода фильма пока ничего не сообщается, потому что данный проект можно еще назвать «сырым». Но тем не менее, идея руководству нравится, а значит, в скором времени в новостях можно будет услышать о начале съемочного процесса.