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Разработчики внедрили в голосовой помощник Google Assistant поддержку русского языка

Согласно последней информации, в приложение Google Assistant добавлена поддержка русского языка. Данная разработка известна своим простым использованием, при этом все процессы настройки потребуют всего несколько минут.

Недавно вышедшее обновление последней версии Google Assistant, могут оценить все пользователи Android и iOS. Для получения доступа к использованию русского языка, необходимо совершить все действия по обновлению виртуального помощника. Только отмечается один момент, вполне возможно, что после этого? нововведение может быть впоследствии недоступным, так как у данной возможности использования замечено распространение «волнами». При этом сотрудниками компании Google обещано наладить полноценный доступ в ближайшее время.
Разработчики внедрили в голосовой помощник Google Assistant поддержку русского языка


Практическое использование виртуального помощника довольно простое. Достаточно загрузить специальное приложение из магазинов iOS или Android. Работа программы сопровождается необходимыми подсказками, где указывается подробная информация о всех последовательных шагах правильной работы с ассистентом.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:45
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