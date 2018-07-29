Разработчики внедрили в голосовой помощник Google Assistant поддержку русского языка

Недавно вышедшее обновление последней версии Google Assistant, могут оценить все пользователи Android и iOS. Для получения доступа к использованию русского языка, необходимо совершить все действия по обновлению виртуального помощника. Только отмечается один момент, вполне возможно, что после этого? нововведение может быть впоследствии недоступным, так как у данной возможности использования замечено распространение «волнами». При этом сотрудниками компании Google обещано наладить полноценный доступ в ближайшее время.Практическое использование виртуального помощника довольно простое. Достаточно загрузить специальное приложение из магазинов iOS или Android. Работа программы сопровождается необходимыми подсказками, где указывается подробная информация о всех последовательных шагах правильной работы с ассистентом.