Участник «Дома-2» Дмитрий Дмитренко пытался убить свою тёщу

В Сети появилась информация о страшном происшествии в звездной парочке прославленной телестройки. Как сообщается, во время беседы с многими любимой телеведущей проекта «Дом-2» Ксенией Бородиной, Татьяна Владимировна Григоревская призналась, что Дмитрий Дмитренко неоднократно не только выгонял ее из дома, но и даже пытался убить.Стоит отметить, что молодой человек не отрицает своих действия и даже заявляет, что по факту пытался убить мать своей супруги Ольги Рапунцель. Как бы то ни было, но Дмитрий на данный момент пытается оправдать свои действия, заявляя, что на подобное поведение и поступки его спровоцировала сама же Татьяна Владимировна.По словам Дмитренко, ему не нравится то, что теща постоянно вмешивается в их с Ольгой семейную жизнь и дает советы по воспитанию новорожденной дочери Василисы. Также молодому человеку не нравится то, что Татьяна Владимировна с младшей сестрой Аленой Савченко постоянно пытаются убедить Ольгу покинуть с маленьким ребенком телепроект «Дом-2».Оказывается, что родственницы Рапунцель-старшей просто-таки убеждены в том, что нахождение малышки на шоу, перед постоянным прицелом видеокамер, может негативно отразиться на психологическом состоянии Василисы.Дмитрий даже решил рассказать Ксении Бородиной неприятную для его семейства историю, когда он лежал в нижнем белье на кровати, возле своей супруги Ольги, в то время пока она кормила их дочь грудью, и в комнату без стука ворвалась Татьяна Владимировна Григоревскаа и, не спрашивая разрешения, забрала малышку у матери.Ксения Бородина в свою очередь посоветовала Дмитрию Дмитренко объяснить Татьяне Владимировной, что ему не нравится то, что она постоянно вмешивается в его с Ольгой жизнь. Также телеведущая осудила молодого человека за то, что он настолько неуважительно относится к матери своей возлюбленной.Ксюша указала Дмитрию, что его теща, несмотря на то, что и вмешивается в их с Рапунцель-старшей семью, все-таки отлично помогает им с новорожденной дочкой, а также попросила Дмитренко попросить у Татьяны Владимировной прощения.