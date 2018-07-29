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Кирилл Сафонов довел взрослую 24-летнюю дочь до слез

Актёр Кирилл Сафонов на день рождение своей дочери Анастасии, проживающей в Нью-Йорке, приготовил неожиданный сюрприз. Актёр не предупредив свою 24-летнюю дочь, прилетел в Америку, чтобы лично её поздравить с днём рождения.

Кирилл Сафонов довел взрослую 24-летнюю дочь до слез


О приезде Кирилла Сафонова в Америку знал только Стивен Мерфи – его будущий зять. Жених Анастасии является финансистом родом из Ирландии, он помог Сафонову сохранить его приезд в тайне. Дочь актёра не ожидала увидеть отца, и от нахлынувших чувств девушка расплакалась. Сюрприз Кириллу Сафонову удался.

Вместе с актёром в Америку прилетела и его нынешняя супруга Саша Савельева, которая с падчерицей находится в хороших отношениях. Саша Савельева выступила в роли оператора, засняв трогательную встречу отца с дочерью на камеру. Позднее Кирилл Сафонов опубликовал видео в своём микроблоге.

Жених Анастасии подарил ей на день рождения полёт над Нью-Йорком. Ради этой поездки девушка попорола свой страх перед полётами.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:00
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