Кирилл Сафонов довел взрослую 24-летнюю дочь до слез

Публикация от Kirill Safonov (@kirill_safonov) 27 Июл 2018 в 4:10 PDT

О приезде Кирилла Сафонова в Америку знал только Стивен Мерфи – его будущий зять. Жених Анастасии является финансистом родом из Ирландии, он помог Сафонову сохранить его приезд в тайне. Дочь актёра не ожидала увидеть отца, и от нахлынувших чувств девушка расплакалась. Сюрприз Кириллу Сафонову удался.Вместе с актёром в Америку прилетела и его нынешняя супруга Саша Савельева, которая с падчерицей находится в хороших отношениях. Саша Савельева выступила в роли оператора, засняв трогательную встречу отца с дочерью на камеру. Позднее Кирилл Сафонов опубликовал видео в своём микроблоге.Жених Анастасии подарил ей на день рождения полёт над Нью-Йорком. Ради этой поездки девушка попорола свой страх перед полётами.