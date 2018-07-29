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Андрей Малахов случайно впервые показал маленького сына

Телеведущий Андрей Малахов не редко обсуждает на публике секреты друзей по шоу-бизнесу. Однако сам он предпочитает держать в секрете свою личную жизнь.

Андрей Малахов случайно впервые показал маленького сына


Андрей Малахов в ноябре прошлого года впервые стал отцом, однако до сих пор не представил своего сына публике. Поклонники телеведущего с нетерпением ждут, когда же он решит показать малыша. Любопытные фанаты рассматривают каждую фотографию Андрея Малахова, пытаясь увидеть хоть какую-то деталь, касающуюся его восьмимесячного сына Александра.

Недавно Андрей Малахов опубликовал фотографию с отдыха, на которой поклонники заметили в отражении очков силуэт маленького ребёнка. Данный снимок был сделан на Лазурном берегу, где телеведущий отдыхает со своей женой Натальей. Подписчики Малахова принялись спорить о том, есть ли фотографии сын шоумена.

Было бы глупо ожидать, что Андрей Малахов так «проколется». Придётся фанатам набраться терпения и дождаться, когда телеведущий решит сам представить своего сына Александра.

Публикация от @malakhov007

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:15
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