Андрей Малахов случайно впервые показал маленького сына
Телеведущий Андрей Малахов не редко обсуждает на публике секреты друзей по шоу-бизнесу. Однако сам он предпочитает держать в секрете свою личную жизнь.
Андрей Малахов в ноябре прошлого года впервые стал отцом, однако до сих пор не представил своего сына публике. Поклонники телеведущего с нетерпением ждут, когда же он решит показать малыша. Любопытные фанаты рассматривают каждую фотографию Андрея Малахова, пытаясь увидеть хоть какую-то деталь, касающуюся его восьмимесячного сына Александра.
Недавно Андрей Малахов опубликовал фотографию с отдыха, на которой поклонники заметили в отражении очков силуэт маленького ребёнка. Данный снимок был сделан на Лазурном берегу, где телеведущий отдыхает со своей женой Натальей. Подписчики Малахова принялись спорить о том, есть ли фотографии сын шоумена.
Было бы глупо ожидать, что Андрей Малахов так «проколется». Придётся фанатам набраться терпения и дождаться, когда телеведущий решит сам представить своего сына Александра.
Андрей Малахов в ноябре прошлого года впервые стал отцом, однако до сих пор не представил своего сына публике. Поклонники телеведущего с нетерпением ждут, когда же он решит показать малыша. Любопытные фанаты рассматривают каждую фотографию Андрея Малахова, пытаясь увидеть хоть какую-то деталь, касающуюся его восьмимесячного сына Александра.
Недавно Андрей Малахов опубликовал фотографию с отдыха, на которой поклонники заметили в отражении очков силуэт маленького ребёнка. Данный снимок был сделан на Лазурном берегу, где телеведущий отдыхает со своей женой Натальей. Подписчики Малахова принялись спорить о том, есть ли фотографии сын шоумена.
Было бы глупо ожидать, что Андрей Малахов так «проколется». Придётся фанатам набраться терпения и дождаться, когда телеведущий решит сам представить своего сына Александра.