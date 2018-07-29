Андрей Малахов случайно впервые показал маленького сына

Публикация от @malakhov007 26 Июл 2018 в 4:08 PDT

Андрей Малахов в ноябре прошлого года впервые стал отцом, однако до сих пор не представил своего сына публике. Поклонники телеведущего с нетерпением ждут, когда же он решит показать малыша. Любопытные фанаты рассматривают каждую фотографию Андрея Малахова, пытаясь увидеть хоть какую-то деталь, касающуюся его восьмимесячного сына Александра.Недавно Андрей Малахов опубликовал фотографию с отдыха, на которой поклонники заметили в отражении очков силуэт маленького ребёнка. Данный снимок был сделан на Лазурном берегу, где телеведущий отдыхает со своей женой Натальей. Подписчики Малахова принялись спорить о том, есть ли фотографии сын шоумена.Было бы глупо ожидать, что Андрей Малахов так «проколется». Придётся фанатам набраться терпения и дождаться, когда телеведущий решит сам представить своего сына Александра.