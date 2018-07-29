Спутник NASA и японского JAXA обнаружил мощный тайфун, приближающийся к берегам Японии

Координаты Jongdari 26,5 градуса северной широты и 143,9 градуса восточной долготы. Таким образом, тайфун находится на расстоянии 909 километров от берегов южной части Японии. В момент создания снимков скорость Jongdari составляла 37 км/час, при этом порывы ветра могут достигать 166 км/час.Тайфун очень опасный, поскольку может атаковать Японию сильным ветром и большим количеством осадков.Специалисты утверждают, что исследование циклона проводилось с помощью микроволнового тепловизора и двухчастотного радиолокатора осадков GPM. По данным последнего, максимальное количество осадков может быть на уровне 277 мм в час.Ученые из Центра космических полетов Годдарда разработали трехмерную модель Jongdari. Благодаря ей удалось установить, что скоро циклон двинется на север, а позже на северо-запад со скоростью 194 км/час.