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Спутник NASA и японского JAXA обнаружил мощный тайфун, приближающийся к берегам Японии

Аппарат Global Precipitation Measurement, являющийся общим проектом NASA и Японского агентства аэрокосмических исследований, обнаружил мощный тайфун Jongdari, который на данный момент является потенциальной угрозой для южной части Японии. Сообщается, что снимки были сделаны 27 июля в 18 часов по мск.

Спутник NASA и японского JAXA обнаружил мощный тайфун, приближающийся к берегам Японии


Координаты Jongdari 26,5 градуса северной широты и 143,9 градуса восточной долготы. Таким образом, тайфун находится на расстоянии 909 километров от берегов южной части Японии. В момент создания снимков скорость Jongdari составляла 37 км/час, при этом порывы ветра могут достигать 166 км/час.

Тайфун очень опасный, поскольку может атаковать Японию сильным ветром и большим количеством осадков.
Специалисты утверждают, что исследование циклона проводилось с помощью микроволнового тепловизора и двухчастотного радиолокатора осадков GPM. По данным последнего, максимальное количество осадков может быть на уровне 277 мм в час.

Ученые из Центра космических полетов Годдарда разработали трехмерную модель Jongdari. Благодаря ей удалось установить, что скоро циклон двинется на север, а позже на северо-запад со скоростью 194 км/час.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:15
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