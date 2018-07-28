RMC 136a1: Самая массивная звезда Вселенной, обнаруженная астрономами

RMC 136a1, обычно сокращенно R136a1, расположена около 163 000 световых лет от Земли в Туманности Тарантула. Эта массивная звезда лежит вне нашей галактики; это часть Большого Магелланового Облака, одной из спутниковых галактик Млечного Пути.Астрономы, работающие в Обсерватории Рэдклиффа в Южной Африке, сначала идентифицировали звездный кластер в 1960 году, назвав его RMC 136. Когда космический телескоп Hubble исследовал систему, он обнаружил, что кластер состоит из более чем 200 чрезвычайно ярких звезд, самая массивная из которых была названа RMC 136a1.R136a1 имеет оценочную массу 315 масс Солнца. Хотя это делает ее самой массивной звездой, открытой на сегодня, она когда-то была еще больше.По словам исследователя из Университета Шеффилда в Англии Пола Кроутера, светила, подобные R136a1, зарождаются массивными, однако по мере «старения» теряют свой вес. Так, возраст звезды исчисляется миллионом лет и оценивается как средний. За это время R136a1 потеряла 1/5 часть своей массы, тоесть примерно 50 солнечных масс.Предполагаемый вес при рождении гиганта мог достигать 320 солнечных масс.Хотя R136a1 является самым массивным открытым светилом, однако она не самая большая, поскольку простирается примерно в 30 раз от радиуса нашего Солнца. Самое большое светило Вселенной, обнаруженной астрономами на сегодняшний момент, является UY Scuti, гипергигант с радиусом где-то около 1700 раз больше Солнца. Ее масса, однако, всего в 30 раз больше, чем у нашей ближайшей звезды.Если бы R136a1 поменялась местами с Солнцем, она затмила бы нашу ближайшую звезду так же сильно, как солнце в настоящее время затмевает Луну. Его мощное излучение может иметь серьезные последствия для Земли. По словам Рафаэля Хирски, члена исследовательской группы из Университета Кила в Англии, высокая плотность светила спровоцировала бы кардинальное сокращение земного года до 3 недель и окутала бы Землю настолько мощным ультрафиолетовым излучением, что это сделало бы жизнь на нашей планете невозможной.