Gaia: Беспрецедентное картирование миллиардов звезд Млечного Пути от ESA

Последний выпуск данных в апреле 2018 года составил позиции более 1,7 миллиарда звезд, выпущенных на трехмерной цветовой карте на авиасалоне ILA Berlin Air Show. Данные не только определяют положение звезд, но также помогают астрономам понять звездную эволюцию и историю.Gaia находится в точке Лагранжа, гравитационно устойчивом пятне в системе Солнце-Земля, называемой L2, которая расположена на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли в противоположном направлении от Солнца. Космический аппарат здесь может использовать минимум топлива для поддержания нахождения в космосе. Gaia также достаточно далека от Земли, так что свет, исходящий от нашей планеты и ее размер, не мешает наблюдениям.Основными задачами миссии Gaia, согласно ESA, являются:- Исследование происхождения и эволюции Млечного Пути, в частности, создав трехмерную карту из 1 миллиарда звезд.- Обнаружение планет размером с Юпитер путем наблюдения за движениями звезд, расположенных до 150 световых лет.- Обнаружение коричневых карликов или «неудавшихся звезд», которые были недостаточно велики, чтобы начать ядерный синтез.- Поиск астероидов по всей Солнечной системе, начиная от ближайшего к Земли пояса астероидов между Марсом и Юпитером, до ледяной области объектов за пределами Нептуна (который называется поясом Койпера).- Идентификация взрывающихся звезд (сверхновых), прежде чем они достигнут максимальной яркости.- Тестирование Общей теории относительности Эйнштейна, например, путем изучения искажения света гравитацией массивных объектов.