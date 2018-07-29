Американские солдаты ВВС во время войны боялись огромных акул больше, чем японцев – Эксперты

Потом военные начали паниковать, и Белому дому пришлось принять меры, чтобы успокоить людей. Власти не имели документов, описывающих случаи нападения подводных хищников на пилотов или моряков, но были вынуждены разрабатывать отпугивающие вещества.Ученые тестировали на животных 100 разновидностей репеллентов, куда были добавлены эфирные масла и даже никотин. Только сульфат меди с малеиновой кислотой мог отпугнуть акул от человека, но потом они выяснили, что монстры сначала охотятся за собратьями, а дальше пожирают трупы и обращают внимание на живую добычу.