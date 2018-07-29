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Американские солдаты ВВС во время войны боялись огромных акул больше, чем японцев – Эксперты

Эксперты выяснили, что американские солдаты ВВС во время войны боялись огромных акул больше, чем японцев. Во время полетов они мечтали не упасть в мутные воды океана, где чудовища поджидали новые жертвы.

Потом военные начали паниковать, и Белому дому пришлось принять меры, чтобы успокоить людей. Власти не имели документов, описывающих случаи нападения подводных хищников на пилотов или моряков, но были вынуждены разрабатывать отпугивающие вещества.

Американские солдаты ВВС во время войны боялись огромных акул больше, чем японцев – Эксперты


Ученые тестировали на животных 100 разновидностей репеллентов, куда были добавлены эфирные масла и даже никотин. Только сульфат меди с малеиновой кислотой мог отпугнуть акул от человека, но потом они выяснили, что монстры сначала охотятся за собратьями, а дальше пожирают трупы и обращают внимание на живую добычу.
 
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:30
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