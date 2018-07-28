Андрей Макаревич назвал себя самым счастливым холостяком

После последнего развода в 2010 г знаменитость не испытывает дискомфорта от одиночества. Он любит готовить различные блюда, а для уборки дома приглашает наемных сотрудников. Во время гастролей Андрей Макаревич скучает по своей любимой немецкой овчарке Еве, рядом с которой живет пес Сашка. Животные давно являются частью семьи артиста, так что он не может долго находиться без их компании.Звезда считает свою свободу достойной, а также общается с наследником Иваном. Он гордится успехами молодого актера, снявшегося во многих фильмах и сериалах, а также увлекающегося музыкой, как и его отец.