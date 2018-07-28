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Андрей Макаревич назвал себя самым счастливым холостяком

Во время беседы с журналистами музыкант рассказал о своей личной жизни. Андрей Макаревич назвал себя самым счастливым холостяком, не испытывая потребности в поиске супруги.

После последнего развода в 2010 г знаменитость не испытывает дискомфорта от одиночества. Он любит готовить различные блюда, а для уборки дома приглашает наемных сотрудников. Во время гастролей Андрей Макаревич скучает по своей любимой немецкой овчарке Еве, рядом с которой живет пес Сашка. Животные давно являются частью семьи артиста, так что он не может долго находиться без их компании.

Андрей Макаревич назвал себя самым счастливым холостяком


Звезда считает свою свободу достойной, а также общается с наследником Иваном. Он гордится успехами молодого актера, снявшегося во многих фильмах и сериалах, а также увлекающегося музыкой, как и его отец.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:40
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