Сериал «Видоизмененный углерод» продлен на второй сезон

На данный момент нет никой информации касательно того, сколько серий будет во втором сезоне, а также когда продолжение фантастической многосерийной ленты появится в доступе.Напомним, что в первом сезоне все началось с того, что один богатый человек заплатил за то, чтобы Такеши Ковач, уже в теле полицейского Элиса Райкера, расследовал его убийство. Бизнесмен оплачивает так называемую оболочку и предлагает Ковачу щедрое вознаграждение за выполнение задания. Однако в итоге все оказывается не так просто. Тем не менее, главный герой успешно справляется с заданием.Стоит отметить, что «Видоизмененный углерод» основан на серии произведений писателя Ричарда Моргана.