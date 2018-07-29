Сериал «Видоизмененный углерод» продлен на второй сезон
В издании The Hollywood Reporter появилась новость о том, что сериал «Видоизмененный углерод» продлили на второй сезон, однако главную роль Такеши Ковача исполнит другой актер. На замену Юэлю Киннаману придет Энтони Маки, известный по многим фильмам, в том числе «Первый мститель 2: Другая война».
На данный момент нет никой информации касательно того, сколько серий будет во втором сезоне, а также когда продолжение фантастической многосерийной ленты появится в доступе.
Напомним, что в первом сезоне все началось с того, что один богатый человек заплатил за то, чтобы Такеши Ковач, уже в теле полицейского Элиса Райкера, расследовал его убийство. Бизнесмен оплачивает так называемую оболочку и предлагает Ковачу щедрое вознаграждение за выполнение задания. Однако в итоге все оказывается не так просто. Тем не менее, главный герой успешно справляется с заданием.
Стоит отметить, что «Видоизмененный углерод» основан на серии произведений писателя Ричарда Моргана.
На данный момент нет никой информации касательно того, сколько серий будет во втором сезоне, а также когда продолжение фантастической многосерийной ленты появится в доступе.
Напомним, что в первом сезоне все началось с того, что один богатый человек заплатил за то, чтобы Такеши Ковач, уже в теле полицейского Элиса Райкера, расследовал его убийство. Бизнесмен оплачивает так называемую оболочку и предлагает Ковачу щедрое вознаграждение за выполнение задания. Однако в итоге все оказывается не так просто. Тем не менее, главный герой успешно справляется с заданием.
Стоит отметить, что «Видоизмененный углерод» основан на серии произведений писателя Ричарда Моргана.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00