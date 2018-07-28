Пользователи Сети умилились селфи Анны Михалковой с Каркушей и Филей

Вряд ли в России найдётся человек, который не знает телепередачу «Спокойной ночи, малыши», где главными героями выступают Хрюша, Фили и Каркуша. Анна Михалкова решила сделать селфи с любимыми персонажами детей, однако Хрюша в это время отсутствовал, поэтому в кадре его нет. В описании к снимку ведущая написала: «Вот уж с кем фотографироваться приятнее всего!!!».Подписчики Анны Михалковой пришли в восторг от такого селфи, в комментариях они попросили ведущую в следующий раз обязательно сфотографироваться с Хрюшей. Стоит отметить, что Анна Михалкова передачу «Спокойной ночи, малыши» ведёт уже 16 лет, у неё подрастают дети Сергей, Андрей и Лидия.