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Никита Пресняков отметил годовщину свадьбы с Алёной Красновой

Никита Пресняков с Алёной Красновой отмечают годовщину своей свадьбы. Накануне Никита Пресняков рассказал об этом своим поклонникам, которые догадались, что молодая пара отметит свой праздник на пляже в Майами.

Никита Пресняков отметил годовщину свадьбы с Алёной Красновой


Роскошная свадьба Никиты Преснякова и Алёны Красновой состоялась в 2017 году. На это мероприятие Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте потратили целое состояние, пригласив всех знакомых знаменитостей.

Никита Пресняков в жизни пытается пробить дорогу самостоятельно, сейчас он выступает солистом группы Multiverse. Также Никита снимает видеоролики, во время занятия скейтбордом и демонстрирует свои навыки паркура на видеохостинге YouTube.

При этом внук Аллы Пугачёвой успевает радоваться успешной семейной жизнью, накануне он отметил первую годовщину со дня свадьбы, отмечая, что всем доволен. Подписчики пожелали Никите Преснякову счастливого брака на долгие годы.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:20
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