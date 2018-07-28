Нетрезвая британка-“вампир” во время ареста укусила сотрудника полиции
Нетрезвая британка - “вампир” во время ареста укусила сотрудника полиции. Пострадавшая особа сообщила журналистам, что злоумышленница своим поведением напоминала животное.
В процессе расследования сотрудники органов узнали, что особа в возрасте 24 лет выпила 2 бутылки водки, после чего с молотом в руках повредила несколько домов местных жителей. Затем женщина обрушила свой гнев на машину, а офицер полиции постаралась успокоить британку.
Она забрала у нее предметы, но эта особа набросилась на свою жертву и укусила ее лицо, говоря о вкусной крови. Сотрудница получила травмы из-за падения на землю. Суд признал преступницу виновной и отправил за решетку на 12 месяцев, из-за жестокости в ее поступках.