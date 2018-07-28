Ученые назвали самые полезные для фитнеса растения
Ученые задумались над тем, какие растения могут принести пользу при занятиях фитнесом. В итоге был составлен перечень растений, употребление которых положительно скажется на здоровье тренирующихся, о чем пишет журнал Международного общества спортивного питания.
Занятия в фитнес-зале можно сделать на порядок более результативными, если употреблять экстракт женьшеня. В время активных физических упражнений этот ценный элемент питания повышает иммунитет, стимулирует функции мозга и способствует нормализации кровяного давления.
Также в списке полезных для фитнеса растений оказалось кофе, имбирь, зеленый чай и гуарана. Регулярно употребляя эти продукты, можно добиться завидных результатов во всех видах спорта, убеждены исследователи. Эти растения способны в разы повышать выносливость человеческого тела, позволяя достигать разительных изменений.