Ученые назвали самые полезные для фитнеса растения

Занятия в фитнес-зале можно сделать на порядок более результативными, если употреблять экстракт женьшеня. В время активных физических упражнений этот ценный элемент питания повышает иммунитет, стимулирует функции мозга и способствует нормализации кровяного давления.Также в списке полезных для фитнеса растений оказалось кофе, имбирь, зеленый чай и гуарана. Регулярно употребляя эти продукты, можно добиться завидных результатов во всех видах спорта, убеждены исследователи. Эти растения способны в разы повышать выносливость человеческого тела, позволяя достигать разительных изменений.