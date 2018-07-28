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Ученые: Яд в одежде мумий детей инков защищал их гробницы от грабителей

Ученым удалось раскрыть тайну смертельных мумий чилийских девочек. Оказалось, что инки добавляли в их одежду яд, который защищал гробницы детей от грабителей.

Древняя цивилизация совершала жертвенные ритуалы без кровавых приношений богу Солнца. В процессе исследования останков, найденных на территории этой страны и Перу, специалисты нашли следы киновари, в основе который есть ртуть. Анализы показали, что там имеется 81% этого вещества вместе с 15% серы. Открытие теперь может защитить археологов от проклятия мумий, потому что токсические соединения попадают в кровь через органы дыхания и вызывают различные недуги, заканчивающиеся смертью.

Ученые: Яд в одежде мумий детей инков защищал их гробницы от грабителей


Аналогичная ситуация произошла с учеными во время открытия гробницы Тутанхамона. Тогда 13 человек быстро ушли из жизни, но причина трагедии до сих пор неизвестна. Возможно, члены экспедиции отравились разложившимися продуктами, которые помещались в гробницу фараона для пиров в загробном мире. Также жрецы могли рассыпать ядовитые минеральные вещества перед закрытием погребальной камеры.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:15
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