Ученые: Ожирение вызывает у женщин равнодушие к сексу и становится причиной депрессии
Ученые из ЮАР выяснили, что 70% жительниц этой части Африки имеют проблемы с лишним весом. Ожирение вызывает у женщин равнодушие к сексу и становится причиной депрессии.
Это может вызвать проблемы с рождением детей в будущем, потому что такие особы не желают иметь интимные отношения с мужчинами, не получая природной разрядки. В результате организм начинает давать сбой, и возникают проблемы с нервной системой.
Пациентки начинают винить окружение в своих неудачах, не желая признавать, что сами лишили себя здорового секса. Они часто страдают от гормональных сбоев и могут получить нервное истощение вместе с целым букетом хронических недугов. Специалисты рекомендуют им изменить свой рацион питания и мышление.