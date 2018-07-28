Ученые: Ожирение вызывает у женщин равнодушие к сексу и становится причиной депрессии

Это может вызвать проблемы с рождением детей в будущем, потому что такие особы не желают иметь интимные отношения с мужчинами, не получая природной разрядки. В результате организм начинает давать сбой, и возникают проблемы с нервной системой.Пациентки начинают винить окружение в своих неудачах, не желая признавать, что сами лишили себя здорового секса. Они часто страдают от гормональных сбоев и могут получить нервное истощение вместе с целым букетом хронических недугов. Специалисты рекомендуют им изменить свой рацион питания и мышление.