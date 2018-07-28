Около 33% российских автовладельцев ремонтируют авто сами в целях экономии

Как правило, автолюбители сами меняют масло, а также проводят плановое техобслуживание. В случае ремонта ходовой части, кондиционера, электрики, трансмиссии, российские автовладельцы пойдут скорее к частному механику. Более половины опрошенных, а именно около 60 процентов, считают, что частниками предоставляются услуги с хорошим соотношением качества и цены. Примерно 20 процентов респондентов доверяют знакомым своим механикам. Высокую их квалификацию отметили ещё десять процентов.Среди причин, непосредственно по которым автолюбители предпочитают сами чинить свои авто. 30% назвали надобность экономить. 17% нравится заниматься ремонтом своих авто. 6% автолюбителей не испытывают доверия к независимым СТО и официальным дилерам. Они больше доверяют самим себе.