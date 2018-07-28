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Приложение Dashlane 6 отслеживает утечку данных в «Тёмный интернет»

Появилось новое приложение Dashlane 6, представляющее собой менеджер паролей вместе с системой предупреждения взлома современных аккаунтов и двойной авторизацией.

Приложение Dashlane 6 отслеживает утечку данных в «Тёмный интернет»


Данная программа представляет собой эффективное средство, которое отслеживает утечку информации в «Тёмный интернет», являющийся частью теневого современного on-line рынка. В свою очередь Dark Web – это совокупность сайтов, непосредственно где личность каждого отдельного юзера является скрытой от представителей власти, а также правоохранительных органов. В «Тёмном интернете в итоге часто продают украденные банковские реквизиты, наркотики, оружие, свои услуги предлагают женщины лёгкого поведения. Приложение Dashlane 6 определяет эффективно, какие online-счета потенциальных пользователей являются подверженными риску от хакеров.

Как известно кибермошенники на сегодняшний день, пользуясь техническими всевозможными знаниями, обманывают многих доверчивых людей, а также незаконным путем завладевают конфиденциальной информацией. Менеджером паролей Dashlane 6 отслеживается в «тёмном интернете» до пяти адресов используемой электронной почты.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:15
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