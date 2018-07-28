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Трояны атаковали на бухгалтерских сайтах более 200 тысяч человек

Компанией Group-IB выявлены факты масштабного распространения банковских троянов, которое проходит в рунете посредством сети фейковых сайтов бухгалтерского направления. Вирусами атаковано более 200000 пользователей, при этом ежедневно похищается примерно 1,2 млн. рублей.

Основное направление троянов Buhtrap и RTM - юридические лица. Зловредные программы запущены с бухгалтерского ресурса, где находилась необходимая документация для работы компании. Запускались вредоносные программы в процессе скачивания файлов, проводя при этом сбором конфиденциальных сведений о компьютере. Так же проходила проверка истории посещений и наличие ссылок на любые банковские приложения. Сканировалась информация о доступных платежных системах, особое внимание уделялось криптовалютам.
Трояны атаковали на бухгалтерских сайтах более 200 тысяч человек


Созданные в апреле 2018 года фейковые ресурсы, уже посетили, почти 200000 пользователей, по данным Group-IB. Основными жертвами атак троянов стали финансовые учреждения, использующие технологии, связанные с дистанционным банковским обслуживанием. Причем вирусам удавалось ежедневно производить как минимум две успешные попытки нападения на указанные компании, при этом похищая до 1,2 млн. рублей. Так же отмечается, что еще действует один из трех фальшивых ресурсов бухгалтерского направления, при этом под угрозой находятся сотни тысяч пользователей.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:15
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