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Департамент Михаила Сироткина взял на вооружение проектный метод

Как контролируются затраты в богатейшей компании России – «Газпроме».

Именно эта государственная компания является лидером в разработке многих систем, направленных на оптимизацию расходов.

Департамент «Газпрома» по управлению корпоративными затратами последние годы возглавляет Михаил Сироткин.

Стоит отметить, что изначально данное подразделение создавалось в соответствии с целью перенаправления средств в инновационный сектор. Выбор пал на проектный метод, первые пробы которого состоялись во время строительства дожимной компрессорной станции Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения.
Департамент Михаила Сироткина взял на вооружение проектный метод

Особенность данного метода в контроле над процессом строительства в реальном времени. На протяжении десятилетий разработчики пытались экономить на стоимости проекта. Теперь пришло понимание, что необходимо в корне менять сами процессы.

В связи с этим особое внимание было уделено непрерывному контакту и принципу подотчетности между подразделениями и исполнителями. Это позволяет оперативно выявлять уязвимые недоработанные области проекта и сразу же исправлять их.

И если что-то идет не по плану, специалист тут же получает сигнал о проблеме и оперативно реагирует на него, устраняя ее в кратчайшие сроки.

Тотальный мониторинг, и, как следствие, высокая скорость реагирования приносят плоды в работе.

Вторым важным преимуществом стало сокращение времени простоя. Теперь наконец можно забыть о срыве сроков, их переносе и невыполнении плана по строительству объектов. Что весьма положительно сказывается на финансах заказчика данного объекта.
Ведь на сэкономленные средства можно приобрести материалы и оборудование хорошего качества.

Данный опыт позволяет представителям компании «Газпром» применить его и на других объектах.

Изучив метод, разработанный подразделением Михаила Сироткина, эксперты пришли к выводу, что его применение позволит в разы увеличить производительность и эффективность нефтегазовой сферы, а также сэкономить компании сотни миллиардов рублей.

Вениамин Белозеров
 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:25
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