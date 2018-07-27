Департамент Михаила Сироткина взял на вооружение проектный метод

Именно эта государственная компания является лидером в разработке многих систем, направленных на оптимизацию расходов.Департамент «Газпрома» по управлению корпоративными затратами последние годы возглавляет Михаил Сироткин.Стоит отметить, что изначально данное подразделение создавалось в соответствии с целью перенаправления средств в инновационный сектор. Выбор пал на проектный метод, первые пробы которого состоялись во время строительства дожимной компрессорной станции Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения.Особенность данного метода в контроле над процессом строительства в реальном времени. На протяжении десятилетий разработчики пытались экономить на стоимости проекта. Теперь пришло понимание, что необходимо в корне менять сами процессы.В связи с этим особое внимание было уделено непрерывному контакту и принципу подотчетности между подразделениями и исполнителями. Это позволяет оперативно выявлять уязвимые недоработанные области проекта и сразу же исправлять их.И если что-то идет не по плану, специалист тут же получает сигнал о проблеме и оперативно реагирует на него, устраняя ее в кратчайшие сроки.Тотальный мониторинг, и, как следствие, высокая скорость реагирования приносят плоды в работе.Вторым важным преимуществом стало сокращение времени простоя. Теперь наконец можно забыть о срыве сроков, их переносе и невыполнении плана по строительству объектов. Что весьма положительно сказывается на финансах заказчика данного объекта.Ведь на сэкономленные средства можно приобрести материалы и оборудование хорошего качества.Данный опыт позволяет представителям компании «Газпром» применить его и на других объектах.Изучив метод, разработанный подразделением Михаила Сироткина, эксперты пришли к выводу, что его применение позволит в разы увеличить производительность и эффективность нефтегазовой сферы, а также сэкономить компании сотни миллиардов рублей.