Официальная презентация электрокроссовера версии Audi E-Tron состоится 17 сентября

Немецкая марка раньше обещала в Брюсселе 30 августа презентовать электрокар. Однако сроки пришлось передвинуть вследствие «организационных проблем». Новинка среди версий Audi разместится между Q5, а также Q7. Авто станет конкурентом в первую очередь для Tesla Model X, Jaguar I-Pace. Согласно неподтверждённым данным стоимость Audi E-Tron достигнет 66 000 евро. Модель будут выпускать в рамках предприятия в Брюсселе. Там наладят сборку, а также производить будут все электрические детали. Новая версия повторяет дизайн прототипа версии e-tron quattro, который продемонстрировали в 2015 году во Франкфурте. Длина авто составляет 4 880 мм, ширина - 1 930 мм. Авто имеет багажный отсек вместительностью до 615 л. Audi E-Tron будет первым серийным автомобилем с камерами вместо устанавливаемых наружных зеркал.При этом запас хода авто составит больше 500 км. Батарею можно зарядить при помощи быстрой зарядной станции. Шоу-кар имеет два мотора в задней колёсной оси, один в передней. Силовая установка в суме генерирует 435 л.с. Её можно увеличить до 503 л.с.