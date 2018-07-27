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Официальная презентация электрокроссовера версии Audi E-Tron состоится 17 сентября

Компанией Audi озвучена дата премьеры первого своего товарного кроссовера с эффективной электрической установкой. Новую версию E-Tron публике покажут 17 сентября в Сан-Франциско.

Официальная презентация электрокроссовера версии Audi E-Tron состоится 17 сентября


Немецкая марка раньше обещала в Брюсселе 30 августа презентовать электрокар. Однако сроки пришлось передвинуть вследствие «организационных проблем». Новинка среди версий Audi разместится между Q5, а также Q7. Авто станет конкурентом в первую очередь для Tesla Model X, Jaguar I-Pace. Согласно неподтверждённым данным стоимость Audi E-Tron достигнет 66 000 евро. Модель будут выпускать в рамках предприятия в Брюсселе. Там наладят сборку, а также производить будут все электрические детали. Новая версия повторяет дизайн прототипа версии e-tron quattro, который продемонстрировали в 2015 году во Франкфурте. Длина авто составляет 4 880 мм, ширина - 1 930 мм. Авто имеет багажный отсек вместительностью до 615 л. Audi E-Tron будет первым серийным автомобилем с камерами вместо устанавливаемых наружных зеркал.

При этом запас хода авто составит больше 500 км. Батарею можно зарядить при помощи быстрой зарядной станции. Шоу-кар имеет два мотора в задней колёсной оси, один в передней. Силовая установка в суме генерирует 435 л.с. Её можно увеличить до 503 л.с.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 22:50
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