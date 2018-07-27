Елена Кондулайнен поразила поклонников стройной фигурой в бикини

Она позировала перед камерой на фоне озера Иссык-Куль, выбрав пляжный наряд, подчеркивающий все достоинства тела. Подписчики сразу обратили внимание, что звезда выглядит намного моложе своего возраста и может конкурировать с молодыми коллегами, а также продолжает остаться сексуальным символом советской эпохи.Елена Кондулайнен имеет двух наследников и внуков, предпочитая свободное время проводить в кругу семьи. Знаменитость мечтает встретить новую любовь, пользуясь большой популярностью у зарубежных поклонников, но пока сердце артистки остается свободным.