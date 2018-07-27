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Елена Кондулайнен поразила поклонников стройной фигурой в бикини

Елена Кондулайнен после своего 60-летия продолжает радовать зрителей своими выступлениями и опубликовала новое фото в сетях. Актриса поразила поклонников стройной фигурой в бикини, получив много позитивных сообщений в свой адрес.

Она позировала перед камерой на фоне озера Иссык-Куль, выбрав пляжный наряд, подчеркивающий все достоинства тела. Подписчики сразу обратили внимание, что звезда выглядит намного моложе своего возраста и может конкурировать с молодыми коллегами, а также продолжает остаться сексуальным символом советской эпохи.

Елена Кондулайнен поразила поклонников стройной фигурой в бикини


Елена Кондулайнен имеет двух наследников и внуков, предпочитая свободное время проводить в кругу семьи. Знаменитость мечтает встретить новую любовь, пользуясь большой популярностью у зарубежных поклонников, но пока сердце артистки остается свободным.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:55
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