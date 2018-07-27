Татьяна Голикова: Продолжительность жизни россиян растет и меняет структуру населения

В новом кабинете министров Голикова курирует социальный блок, включающий контроль уровня жизни россиян, молодежную политику и многие другие вопросы. Именно под ее контролем находится и реализация важнейших нацпроектов социальной направленности. В их числе - «Демография». По словам Татьяны Голиковой, в течение шести лет на реализацию этого социально значимого проекта планируется выделить из бюджета почти 3,6 трлн рублей. Эти средства, как отметила вице-премьер, будут направлены на решение конкретных задач, стоящих перед государством и обществом, чтобы максимально улучшить качество жизни людей старшего поколения.Выступавшие на Совете эксперты отмечали, что в последние годы наметилась стойкая тенденция к увеличению продолжительности жизни россиян, что постепенно изменяет структуру населения. «У нас увеличивается доля людей старшего поколения», - констатировала Татьяна Голикова. По данным Росстата, в 2017 году в России проживало 36,7 млн человек старше трудоспособного возраста – это примерно 25%. По прогнозам, к 2025 году их будет уже 40,3 млн – почти 27,5%.Задача государства состоит в том, чтобы обеспечить россиянам активное долголетие. «Нам предстоит создать общество для всех возрастов, включая формирование условий для использования знаний, опыта, потенциала граждан старшего поколения, проявление заботы о таких людях и оказание им необходимой помощи», - заявила Татьяна Голикова. Активное долголетие становится основной целью и входящего в демографический блок федерального проекта «Старшее поколение».Как добиться того, чтобы старость была в радость, детально обсуждали участники Совета. В частности, было выделено три основных направления: оказание медицинской помощи людям старшего возраста, содействие их занятости, а также обеспечение всесторонней социальной поддержки тем россиянам, кто в силу ряда причин уже не может работать. Причем все эти направления равнозначны и взаимосвязаны, отмечали эксперты.Так, для совершенствования медпомощи людям пожилого возраста необходимо развивать гериатрическое направление медицины. По словам Татьяны Голиковой, для этого важно открывать соответствующие отделения в поликлиниках и больницах, развивать патронажную службу, заниматься подготовкой врачей-гериатров. Благодаря этому удастся держать под контролем многие возрастные болезни, а у самих пожилых людей будет больше сил и физических возможностей являться полноправными членами общества.В том числе чтобы сохранять трудовую активность. Руководитель секции Совета «Старшее поколение» Мария Морозова, вполне резонно заметила, что «на качество жизни людей, прежде всего, влияют их доходы». «Наши усилия должны быть направлены на сохранение материального положения пожилых людей», - подчеркнула она. Было отмечено, что реализуя мероприятий по содействию занятости и защите от увольнения людей старших возрастов, нужно действовать совместно с работодателями. Параллельно необходимо реализовывать проекты содействия самозанятости, а также разнообразные программы переобучения и повышения квалификации.Пожилые люди, которые уже не могут работать, также не должны оставаться в одиночестве - им необходимо оказывать всестороннюю социальную поддержку. Как отметила вице-премьер Голикова, для этого предстоит привести к современным требованиям уже существующую социальную инфраструктуру, а также потребуется внедрять новые для России, но активно используемые в других странах методы поддержки пожилых и продления их здоровой жизни.Многие страны, где продолжительность жизни превышает 70 лет, разрабатывают собственные программы активного долголетия. Также у зарубежных коллег есть наработки по инструментам, позволяющим отслеживать, насколько эффективно работают те или иные госпрограммы. В частности, одним из таких инструментов является индекс активного долголетия. За его основу была взята разработка экспертов ООН, предложивших оценивать положение возрастного населения в разных странах, исходя из многофакторного показателя, учитывающего занятость, вовлеченность пожилых людей в жизнь общества, независимость, здоровье, защищенность, а также благоприятную среду. Эксперты отмечают, что даже сейчас, когда программы поддержки только разрабатываются, Россия выигрывает по многим показателям индекса активного долголетия.