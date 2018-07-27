АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Наследники внеземной цивилизации или потомки убедийцев
EUR 73.82 USD 62.95
Курс валют на 27.07.2018

Пользователи Сети «затроллили» состоятельную Ольгу Бузову из-за огромных сережек

В новой публикации Инстаграм известная певица и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова решила порассуждать об экономическом положении России в мире, а также отметила, что невольно начала следить за новостями экономики, ведь теперь она бизнес-леди.

Пользователи Сети «затроллили» состоятельную Ольгу Бузову из-за огромных сережек

По словам теледивы, Россия уже поднялась на 11 строчку в международном рейтинге и уже скоро окажется в топ-10. На данный момент лидерство удерживают США. Вот только поклонники были настроены не так оптимистично и посоветовали Бузовой не верить «сплошь заангажированным» федеральным каналам.

«Что за чушь!!! Из народа выжимают последнее, народ собирается на флешмобы по поводу поднятия пенсионного возраста и НДС! О какой экономике вы ведёте речь?» - высказываются пользователи соцсетей.

Другие же комментаторы начали рассуждать о продажности политиков и коррупции в стране: «Если бы не воровали - давно бы уже были в этой десятке…», подытожили они. Остальные подписчики не захотели нагружать свою голову глобальными проблемами в стране, а решили высказаться о нарядах и прическе Бузовой.

Вспоминая о недавнем ДТП с участием ее Mercedes, одни поинтересовались ее самочувствием, другие же (по всей видимости, не из числа поклонников) решили съязвить: «Ты еще жива!?». Злопыхатели оказались более наглыми, чем фанаты, а потому атаковали своими въедливыми комментариями.

«Это что за цыганка Ася. Не серьги, а блюда – полная безвкусица», - начали «троллить» они состоятельную ведущую «Дома-2».

Интернет-пользователи накинулись на девушку не только из-за огромных сережек, но и из-за темы, которую Ольга решила затронуть. Они отметили, что «глупая блондинка, хоть уже и брюнетка» взялась рассуждать о важных вещах, к тому же явно симпатизирует правительству и президенту.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:18
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Часовщики Швейцарии планируют начать выпуск очков
Дмитрий Маликов впервые показал своего сына Марка
Престарелый миллионер, с которым жила Оксана
Windows 10 получит возможность обновляться в
Виктория Романец обманула подписчиков и спонсоров
Panasonic представила защищенный планшет
LEGO представила модель замка Хогвартс из 6020
Зрители «Дома-2» подозревают, что Ольга Орлова
Пользователи Сети «затроллили» состоятельную
Космологи проверили общую теорию относительности
Регина Тодоренко и Влад Топалов раскрыли пол
Конор Макгрегор согласился на бой с россиянином
«Синий экран смерти» внедрился в новые iMac Pro и
«Обычный трус»: Александра Усика затравили
Памела Андерсон призналась, что не любит
Алена Водонаева показала подписчикам практически
Фанаты раскритиковали наряд 40-летней Ольги
Ученые подсчитали, что лишь 13% акватории
Анастасию Костенко раскритиковали за неумение
Бактерии и грибы смогли переработать тонкие
В Японии умерла самая пожилая жительница планеты
В Госдуме приняли закон об отмене военной кафедры
Экс-участника «Дома-2» Антона Гусева жестко
Российские инженеры определились с обликом
Потерявшая работу пьяная Виктория Романец
Задержан третий подозреваемый по делу об убийстве
Каменные воины мексиканского храма Утренней
Александра Черно намерена сделать себе грудь и
Кристина Агилера впервые показала поклонникам
Супругу Меладзе ограбили в испанском магазине
Просмотреть все новости