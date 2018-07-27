Пользователи Сети «затроллили» состоятельную Ольгу Бузову из-за огромных сережек

«Что за чушь!!! Из народа выжимают последнее, народ собирается на флешмобы по поводу поднятия пенсионного возраста и НДС! О какой экономике вы ведёте речь?» - высказываются пользователи соцсетей.

«Это что за цыганка Ася. Не серьги, а блюда – полная безвкусица», - начали «троллить» они состоятельную ведущую «Дома-2».

По словам теледивы, Россия уже поднялась на 11 строчку в международном рейтинге и уже скоро окажется в топ-10. На данный момент лидерство удерживают США. Вот только поклонники были настроены не так оптимистично и посоветовали Бузовой не верить «сплошь заангажированным» федеральным каналам.Другие же комментаторы начали рассуждать о продажности политиков и коррупции в стране: «Если бы не воровали - давно бы уже были в этой десятке…», подытожили они. Остальные подписчики не захотели нагружать свою голову глобальными проблемами в стране, а решили высказаться о нарядах и прическе Бузовой.Вспоминая о недавнем ДТП с участием ее Mercedes, одни поинтересовались ее самочувствием, другие же (по всей видимости, не из числа поклонников) решили съязвить: «Ты еще жива!?». Злопыхатели оказались более наглыми, чем фанаты, а потому атаковали своими въедливыми комментариями.Интернет-пользователи накинулись на девушку не только из-за огромных сережек, но и из-за темы, которую Ольга решила затронуть. Они отметили, что «глупая блондинка, хоть уже и брюнетка» взялась рассуждать о важных вещах, к тому же явно симпатизирует правительству и президенту.