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Выдержанные сыры, квашеная капуста и сушеные фрукты могут стать виновниками головной боли – Медики

Медики выяснили, что 90% жителей планеты даже не подозревают, что неправильный рацион питания часто вызывает проблемы со здоровьем. Выдержанные сыры, квашеная капуста и сушеные фрукты могут стать виновниками головной боли, что также относится к напиткам.

Первые продукты имеют аминокислоту тирамин, но она может скапливаться в крови, если нет фермента, отвечающего за переработку вещества. Также оно связано с гормоном стресса, а высокое давление только усугубит негативную реакцию организма. Аналогичная ситуация возникает с рыбными консервами или мясными обработанными изделиями. Они могут вызвать мигрень, но также расширяют кровеносные сосуды, обостряя заболевание.

Выдержанные сыры, квашеная капуста и сушеные фрукты могут стать виновниками головной боли – Медики


Стоит ограничить употребление любимой капусты в таком виде или кимчи, но еще головная боль возникает из-за резкого отказа от кофе. Чрезмерное увлечение вином изменяет уровень химических соединений в головном мозге, потому что в нем есть дубильные вещества, а сушеные фрукты или их перезрелые аналоги имеют в составе сульфит, тоже вызывающий данный недуг.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:10
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