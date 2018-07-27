Выдержанные сыры, квашеная капуста и сушеные фрукты могут стать виновниками головной боли – Медики

Первые продукты имеют аминокислоту тирамин, но она может скапливаться в крови, если нет фермента, отвечающего за переработку вещества. Также оно связано с гормоном стресса, а высокое давление только усугубит негативную реакцию организма. Аналогичная ситуация возникает с рыбными консервами или мясными обработанными изделиями. Они могут вызвать мигрень, но также расширяют кровеносные сосуды, обостряя заболевание.Стоит ограничить употребление любимой капусты в таком виде или кимчи, но еще головная боль возникает из-за резкого отказа от кофе. Чрезмерное увлечение вином изменяет уровень химических соединений в головном мозге, потому что в нем есть дубильные вещества, а сушеные фрукты или их перезрелые аналоги имеют в составе сульфит, тоже вызывающий данный недуг.