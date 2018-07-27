Жительница Энгельса была убита своей гостьей из-за беспорядка в доме

После бурного застолья одна особа уснула, а ее приятельница обратила внимание на такие нюансы в квартире хозяйки, после чего между ними возникла ссора. Затем разъяренная преступница схватила нож и нанесла множество ударов жертве в возрасте 50 лет, скончавшейся на месте.Убийца осознала свою вину и решила разбудить подругу, чтобы сообщить ей о происшествии. Когда женщины протрезвели, они сразу вызвали сюда сотрудников органов, арестовавших злоумышленницу, ждущую приговор суда.