Валерий Меладзе озвучил перед журналистами свои взгляды на пенсионную реформу

Исполнитель мечтал о таком досуге в молодости, но потом кардинально поменял отношение к профессии. Сейчас Валерий Меладзе постоянно воплощает в реальность новые идеи, так что надеется, что никогда не столкнется с такой темой в жизни. Знаменитость считает, что люди после заслуженного отдыха начинают деградировать, не желая двигаться вперед.Подписчики были восхищены трудолюбием звезды, а критики отметили, что такие намерения являются позитивными, но сомневаются, что их кумир в почтенном возрасте сможет работать, как прежде. Также многие люди нелестно отозвались о словах кумира, вступив в дискуссию с преданными фанатами.