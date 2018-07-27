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Валерий Меладзе озвучил перед журналистами свои взгляды на пенсионную реформу

Валерий Меладзе озвучил перед журналистами свои взгляды на пенсионную реформу. Певец отметил, что не собирается сидеть дома перед ТВ, а будет продолжать радовать зрителей своими выступлениями.

Исполнитель мечтал о таком досуге в молодости, но потом кардинально поменял отношение к профессии. Сейчас Валерий Меладзе постоянно воплощает в реальность новые идеи, так что надеется, что никогда не столкнется с такой темой в жизни. Знаменитость считает, что люди после заслуженного отдыха начинают деградировать, не желая двигаться вперед.

Валерий Меладзе озвучил перед журналистами свои взгляды на пенсионную реформу


Подписчики были восхищены трудолюбием звезды, а критики отметили, что такие намерения являются позитивными, но сомневаются, что их кумир в почтенном возрасте сможет работать, как прежде. Также многие люди нелестно отозвались о словах кумира, вступив в дискуссию с преданными фанатами.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:40
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