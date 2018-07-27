АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Наследники внеземной цивилизации или потомки убедийцев
EUR 73.82 USD 62.95
Курс валют на 27.07.2018

Ученые назвали многодетность причиной ускоренного старения

Ученые из США заявили, что многодетные женщины стареют быстрее тех, кто родил одного или двух детей. Более того, многодетность была названа причиной преждевременного старения на клеточном уровне, о чем сообщает издание MedicalXpress.

Ученые назвали многодетность причиной ускоренного старения

Исследование, в котором были задействованы около тысячи жительниц Филиппин, проводилось сотрудниками Северо-Западного университета. Возраст участниц колебался от 20 до 22 лет, при этом среди них 102 женщины имели двух детей, 28 человек – трех и еще 507 человек - никогда не беременели. У остальных был только один ребенок.

Ученые провели сравнительный анализ, сопоставив данные всех участниц о длине теломеров и эпигенетическом возрасте. В итоге было установлено, что после рождения каждого ребенка женский организм старел на клеточном уровне примерно на 0.5-2 года.

Это ускоренное старение было тем сильнее, чем раньше забеременела женщина, констатировали исследователи. Особенно заметен этот эффект был у тех, кто обзавелся ребенком в подростковом возрасте.

Американские специалисты не претендуют на абсолютную объективность своих работ, предполагая, что озвученные выводы могут касаться только женщин молодого, а не зрелого возраста.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 14:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Седокова порадовала поклонников жарким
Ирина Пинчук уверена, что Артем Сорока не любит
Версия Honda Fit с тюнинг-пакетом Modulo Style
Татьяна Голикова: Продолжительность жизни россиян
Пикап Ford Ranger Raptor лишится бензинового
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева
Валерий Меладзе озвучил перед журналистами свои
BMW представит новую версию авто в конце августа
В Москве в перестрелке ранили президента мотоклуба
Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова
Беременная певица Нюша повеселилась на свадьбе
В центре Юрмалы предложили установить памятник
Врачи оценивают состояние здоровья Иосифа
Безруков представил новый сингл своей группы
Райан Рейнольдс снимет ремейк фильма «Один дома»
Деми Ловато отменила все выступления
Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко пришла на
В Великобритании легализуют марихуану в качестве
В Ростовской области эксперты нашли опасных
Зрители «Дома-2» уверены, что Юлия Ефременкова
Экс-участница «Дома-2» Татьяна Владимировна
Ученые назвали многодетность причиной ускоренного
Американец зафиксировал полет продолговатого НЛО
Ксения Собчак попросила подписчиков воздержаться
57% россиян не верят в то, что американцы
Первый электрокар Land Rover получит название
NASA зафиксировало и преобразовало в звук
Телезрители «Дома-2» требуют «перезагрузку» для
Ученые: Лунное затмение может негативно
Часовщики Швейцарии планируют начать выпуск очков
Просмотреть все новости