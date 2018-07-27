Ученые назвали многодетность причиной ускоренного старения

Исследование, в котором были задействованы около тысячи жительниц Филиппин, проводилось сотрудниками Северо-Западного университета. Возраст участниц колебался от 20 до 22 лет, при этом среди них 102 женщины имели двух детей, 28 человек – трех и еще 507 человек - никогда не беременели. У остальных был только один ребенок.Ученые провели сравнительный анализ, сопоставив данные всех участниц о длине теломеров и эпигенетическом возрасте. В итоге было установлено, что после рождения каждого ребенка женский организм старел на клеточном уровне примерно на 0.5-2 года.Это ускоренное старение было тем сильнее, чем раньше забеременела женщина, констатировали исследователи. Особенно заметен этот эффект был у тех, кто обзавелся ребенком в подростковом возрасте.Американские специалисты не претендуют на абсолютную объективность своих работ, предполагая, что озвученные выводы могут касаться только женщин молодого, а не зрелого возраста.