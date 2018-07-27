Ученые назвали многодетность причиной ускоренного старения
Ученые из США заявили, что многодетные женщины стареют быстрее тех, кто родил одного или двух детей. Более того, многодетность была названа причиной преждевременного старения на клеточном уровне, о чем сообщает издание MedicalXpress.
Исследование, в котором были задействованы около тысячи жительниц Филиппин, проводилось сотрудниками Северо-Западного университета. Возраст участниц колебался от 20 до 22 лет, при этом среди них 102 женщины имели двух детей, 28 человек – трех и еще 507 человек - никогда не беременели. У остальных был только один ребенок.
Ученые провели сравнительный анализ, сопоставив данные всех участниц о длине теломеров и эпигенетическом возрасте. В итоге было установлено, что после рождения каждого ребенка женский организм старел на клеточном уровне примерно на 0.5-2 года.
Это ускоренное старение было тем сильнее, чем раньше забеременела женщина, констатировали исследователи. Особенно заметен этот эффект был у тех, кто обзавелся ребенком в подростковом возрасте.
Американские специалисты не претендуют на абсолютную объективность своих работ, предполагая, что озвученные выводы могут касаться только женщин молодого, а не зрелого возраста.