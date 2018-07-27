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Американец зафиксировал полет продолговатого НЛО над фермой

В сетях появилось видео, опубликованное жителем Индианы. Американец зафиксировал полет продолговатого НЛО над фермой, когда ехал мимо нее на машине.

Американец зафиксировал полет продолговатого НЛО над фермой


Свидетель события отметил, что объект не был похож на привычный воздушный транспорт, а также двигался на большой скорости, совершая хаотичные пируэты в воздухе. НЛО поразил мужчину своей необычной формой и находился на 60-метровой высоте, после чего решил немного зависнуть над этим местом, чтобы осмотреть территорию.



Американец позвонил владельцам фермы и узнал, что они не использовали дроны, после чего передал материалы сотрудникам MUFON. Специалисты проводят расследование инцидента возле Ла Порты, а раньше они заметили огромный внеземной корабль пришельцев над базой ВВС.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:50
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