Американец зафиксировал полет продолговатого НЛО над фермой

Свидетель события отметил, что объект не был похож на привычный воздушный транспорт, а также двигался на большой скорости, совершая хаотичные пируэты в воздухе. НЛО поразил мужчину своей необычной формой и находился на 60-метровой высоте, после чего решил немного зависнуть над этим местом, чтобы осмотреть территорию.Американец позвонил владельцам фермы и узнал, что они не использовали дроны, после чего передал материалы сотрудникам MUFON. Специалисты проводят расследование инцидента возле Ла Порты, а раньше они заметили огромный внеземной корабль пришельцев над базой ВВС.