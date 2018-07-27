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После смерти Стеллы Барановской от ее сына отказался отец

Известнейшая телеведущая России Анфиса Чехова вспомнила ушедшую из жизни близкую подругу Стеллу Барановскую.

Ни для кого не является секретом, что довольно продолжительное время Стелла Барановская боролась со страшным заболеванием – онкологией. Медики диагностировали у знаменитости острый лимфобластный лейкоз. Несмотря на то, что молодая и красивая актриса прошла курс химиотерапии, ее состояние только на некоторое время стабилизировалось.

После смерти Стеллы Барановской от ее сына отказался отец

Как бы то ни было, но в начале осени прошлого года онкология унесла жизнь Стеллы Барановской. Знаменитость оставила после себя сына Даниила, который на сегодняшний день проживает с ее мамой.

Стоит напомнить, что когда Стелла была еще жива, многие пользователи Сети не верили в то, что актриса на самом деле болеет. Практически все были уверены, что Барановская таким способом хочет повысить к себе внимание общественности. И только смерть знаменитости доказала всем, что красавица действительно страдала и тратила невероятно огромные деньги на то, чтобы вылечиться.

После смерти Стеллы Барановской от ее сына отказался отец

Несколько часов назад популярная и многими любимая телеведущая Анфиса Чехова опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм пост, в котором рассказала, как на данный момент живет наследник Стеллы Барановской и что испытывала актриса в последние дни своей жизни.

По словам знаменитости, сын Стеллы проживает на данный момент с бабушкой, Стеллиной мамой. За время, когда актрисы не стало, речи об усыновлении мальчика никогда не шло. Официальным опекуном сына близкой подруги Анфисы является его родная бабушка, которая никогда даже не планировала отказаться быть опекуном своего внука.

После смерти Стеллы Барановской от ее сына отказался отец

«..Он ходит в школу и в различные кружки. Вся истерия вокруг усыновления закончена, отец Дани и его семья, так и не вышли на связь и мальчика не признали. Но это их выбор, и новый круг кармических долгов и отработок. Стелла мне снилась всего один раз в странном сне, но она была очень счастливая и довольная! Моя маленькая девочка, такая хрупкая и такая сильная одновременно. В последние дни, испытывая невероятные боли, она все равно продолжала утешать своих подруг в их земных проблемах и помогать советами! Больше всего в жизни она нуждалась в любви! Чаще всего в жизни она сталкивалась с предательством! Ее жизнь была похожа на остросюжетный драматический роман. Она писала автобиографическую книгу, но все рукописи остались в компьютере, который по праву наследства, достался ее маме. Надеюсь, когда-нибудь нам удастся опубликовать, то, что она успела написать», - поделилась Чехова со своими подписчиками.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:15
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