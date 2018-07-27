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Ольга Бузова покинула Лобное из-за ссоры с Гриценко

Отношения ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой и участника проекта Романа Гриценко уже давно находятся в тупиковой ситуации, но знаменитость зачет-то постоянно подогревает интерес к ним.

Ольга Бузова постоянно упрекает в ошибках, допущенных в отношении к ней Гриценко, и недавно она даже ушла с Лобного из-за нерешительности молодого участника.

Ольга Бузова покинула Лобное из-за ссоры с Гриценко

Роман тем временем, решил оставить тщетные попытки завоевать сердце звезды и даже пытался строить отношения с Ириной Пинчук.

Но похоже, что Бузову такая ситуация не устраивает и она то ли из ревности то ли из женского самолюбия постоянно подогревает странные отношения с 23-летним ухажером.

Примечательно, что Роман не стал останавливать Ольгу и отметил ей в след, что «не хочешь, не разговаривай».

Ольга Бузова покинула Лобное из-за ссоры с Гриценко

Напомним, что еще полгода назад Гриценко сожалел, что не оценил того шанса, который дала ему Ольга и просил ее об искренней и взаимной любви.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:25
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