Ольга Бузова покинула Лобное из-за ссоры с Гриценко
Отношения ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой и участника проекта Романа Гриценко уже давно находятся в тупиковой ситуации, но знаменитость зачет-то постоянно подогревает интерес к ним.
Ольга Бузова постоянно упрекает в ошибках, допущенных в отношении к ней Гриценко, и недавно она даже ушла с Лобного из-за нерешительности молодого участника.
Роман тем временем, решил оставить тщетные попытки завоевать сердце звезды и даже пытался строить отношения с Ириной Пинчук.
Но похоже, что Бузову такая ситуация не устраивает и она то ли из ревности то ли из женского самолюбия постоянно подогревает странные отношения с 23-летним ухажером.
Примечательно, что Роман не стал останавливать Ольгу и отметил ей в след, что «не хочешь, не разговаривай».
Напомним, что еще полгода назад Гриценко сожалел, что не оценил того шанса, который дала ему Ольга и просил ее об искренней и взаимной любви.
Ольга Бузова постоянно упрекает в ошибках, допущенных в отношении к ней Гриценко, и недавно она даже ушла с Лобного из-за нерешительности молодого участника.
Роман тем временем, решил оставить тщетные попытки завоевать сердце звезды и даже пытался строить отношения с Ириной Пинчук.
Но похоже, что Бузову такая ситуация не устраивает и она то ли из ревности то ли из женского самолюбия постоянно подогревает странные отношения с 23-летним ухажером.
Примечательно, что Роман не стал останавливать Ольгу и отметил ей в след, что «не хочешь, не разговаривай».
Напомним, что еще полгода назад Гриценко сожалел, что не оценил того шанса, который дала ему Ольга и просил ее об искренней и взаимной любви.