Ольга Бузова покинула Лобное из-за ссоры с Гриценко

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 26 Июл 2018 в 4:17 PDT

Ольга Бузова постоянно упрекает в ошибках, допущенных в отношении к ней Гриценко, и недавно она даже ушла с Лобного из-за нерешительности молодого участника.Роман тем временем, решил оставить тщетные попытки завоевать сердце звезды и даже пытался строить отношения с Ириной Пинчук.Но похоже, что Бузову такая ситуация не устраивает и она то ли из ревности то ли из женского самолюбия постоянно подогревает странные отношения с 23-летним ухажером.Примечательно, что Роман не стал останавливать Ольгу и отметил ей в след, что «не хочешь, не разговаривай».Напомним, что еще полгода назад Гриценко сожалел, что не оценил того шанса, который дала ему Ольга и просил ее об искренней и взаимной любви.