Panasonic представила защищенный планшет Toughbook L1

Известно, что новинка может быть погружена в воду на один метр, а также ее можно ронять с высоты 1,5 метра. В качестве дисплея представлена 7-дюймовая матрица с разрешением 1280 × 720 пикселей. Технология позволяет управлять тачскрином даже в перчатках.Внутри установлен процессор Snapdragon 210 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A7. За графику отвечает контроллер Adreno 304. Что касается объема памяти, то здесь предлагается 2 гигабайта на ОЗУ и 16 гигабайт на ПЗУ.Кроме этого имеется тыльная камера с разрешением 8 мегапикселей. Производитель также предлагает модули NFC и LTE, только за эти опции придется доплатить. За автономность устройства будет отвечать аккумулятор с емкостью 3200 мАч. В качестве операционной системы в Panasonic Toughbook L1 применяется платформа Android 8.1 Oreo.