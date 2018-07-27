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Panasonic представила защищенный планшет Toughbook L1

Компания Panasonic выпустила защищенный планшетный компьютер Toughbook L1, который обладает защитой по стандартам ML-STD810G и IP65/IP67. Стоимость аппарата начинается с отметки в 1500 долларов.

Panasonic представила защищенный планшет Toughbook L1


Известно, что новинка может быть погружена в воду на один метр, а также ее можно ронять с высоты 1,5 метра. В качестве дисплея представлена 7-дюймовая матрица с разрешением 1280 × 720 пикселей. Технология позволяет управлять тачскрином даже в перчатках.

Внутри установлен процессор Snapdragon 210 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A7. За графику отвечает контроллер Adreno 304. Что касается объема памяти, то здесь предлагается 2 гигабайта на ОЗУ и 16 гигабайт на ПЗУ.

Кроме этого имеется тыльная камера с разрешением 8 мегапикселей. Производитель также предлагает модули NFC и LTE, только за эти опции придется доплатить. За автономность устройства будет отвечать аккумулятор с емкостью 3200 мАч. В качестве операционной системы в Panasonic Toughbook L1 применяется платформа Android 8.1 Oreo.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:40
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