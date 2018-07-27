Космологи проверили общую теорию относительности для экстремальных гравитационных полей

В центре галактики Млечный Путь имеется черная дыра с массой четырех миллионов солнц. Вокруг этого объекта вращается несколько светил, которые являются объектами наблюдений ученых уже пару десятков лет. Особое внимание привлекла звезда S2. Она имеет вытянутую орбиту, а полный оборот вокруг черной дыры она осуществляет за 16 лет. Ближайшая точка находится в 17 световых часах. В ней скорость S2 достигает 25 млн. километров в час.Благодаря близкому проходу S2 возле черной дыры, ученые смогли заметить явления, которые описывал Эйнштейн в своей теории. В итоге гравитационное поле черной дыры искривляет исходящий от звезды свет. Искривление сопровождается явлением гравитационного красного смещения. Оно характеризуется увеличением длины волны света по мере отдаления звезды от черной дыры.В конечном счете, оказалось, что черная дыра изменила скорость звезды на 200 километров в секунду.