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Космологи проверили общую теорию относительности для экстремальных гравитационных полей

В журнале Astronomy & Astrophysics появилось новое исследование ученых, которые проверили общую теорию относительности в условиях гравитационных полей сверхмассивных черных дыр. Сообщается, что наблюдения позволили подтвердить теорию Альберта Эйнштейна.

Космологи проверили общую теорию относительности для экстремальных гравитационных полей


В центре галактики Млечный Путь имеется черная дыра с массой четырех миллионов солнц. Вокруг этого объекта вращается несколько светил, которые являются объектами наблюдений ученых уже пару десятков лет. Особое внимание привлекла звезда S2. Она имеет вытянутую орбиту, а полный оборот вокруг черной дыры она осуществляет за 16 лет. Ближайшая точка находится в 17 световых часах. В ней скорость S2 достигает 25 млн. километров в час.

Благодаря близкому проходу S2 возле черной дыры, ученые смогли заметить явления, которые описывал Эйнштейн в своей теории. В итоге гравитационное поле черной дыры искривляет исходящий от звезды свет. Искривление сопровождается явлением гравитационного красного смещения. Оно характеризуется увеличением длины волны света по мере отдаления звезды от черной дыры.

В конечном счете, оказалось, что черная дыра изменила скорость звезды на 200 километров в секунду.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:15
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